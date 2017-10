Ranní glosa: Katalánské napětí na trzích polevuje, proč?

Situace v Katalánsku má ke klidu daleko. Není jasné, kdy a jak Katalánci eventuálně vyhlásí nezávislost ani jak na to zareaguje Madrid. I přesto však napětí na trzích včera polevilo. Španělské akcie po třech dnech poklesu prudce vzrostly (2,5%) a výnos desetiletého španělského dluhopisu poklesl o více než 8 bps. Proč?



Trhy jednoduše nevěří v divoké odtržení Katalánska, které by přivedlo region do právního vakua, zrušilo garance španělské vlády za jeho dluh a současně zamezilo přístup španělských bank k “penězovodům” ECB.





Pokud by k odtržení došlo ne divoce, ale po vzájemné dohodě, mělo by Katalánsko reálnou šanci stát se dobře fungující samostatnou jednotkou (se silnými vazbami na Španělsko). Má výkonnější ekonomiku ( HDP na hlavu je o 20 % vyšší), nezaměstnanost nižší o více než 4 procentní body a veřejný dluh okolo 35 % HDP . Mírový rozvod by předpokládal, že až dojde k vymezení aktiv a dluhu nového Katalánska, začne katalánská vláda na svém území vybírat vlastní daně a platit své závazky…, španělská policie a silové složky to jednoduše Katalánsku dovolí.Jako pravděpodobnější se však stále zdá, že Madrid na něco takového nepřistoupí. Pak se pravděpodobně debata dříve nebo později stočí k menšímu tématu - a to “férovějšímu” vymezení vzájemných rozpočtových vztahů. Jednoduše řečeno, bude se jednat o čistých ročních příspěvcích Katalánska do společného rozpočtu (odhady okolo 10 miliard eur ročně). I když situace může být ještě dlouho nepřehledná, tak výsledný dopad na ekonomiku bude v takovém scénáři podle našeho názoru relativně malý. A to ze dvou výše zmíněných předpokladů - vláda v Madridu bude v mezičase poskytovat garance za katalánský dluh a ECB za katalánské banky.