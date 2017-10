Ranní komentář k 5.10.2017: S&P 500 včera malinko překonal historická maxima

Trend mírných kurzových nárůstů na akciovém trhu ve Spojených státech nadále pokračuje, široký index S&P 500 včera opět mírně překonal historická maxima, tentokrát posílil o spíše kosmetických 0,1 % na 2 538 bodů. Fundament zůstává nadále silný, podporu pro trhy přináší dobrá ekonomická data a opětovné otevření tématu daňové reformy prezidenta Trumpa, která by pomohla většině zámořských společností.

Podle průzkumu agentury Reuters mezi řadou analytiků zůstávají nadále favoritem technologické společnosti, do konce příštího roku predikují hodnotu indexu S&P 500 ve výši 2 675 bodů. Volatilita by v příštích 3-6 měsících měla zůstat nadále nízká, nejistotami zůstává fiskální politika a utahování monetární politiky Fedu. Čisté zisky zámořských korporací by v rámci třetího čtvrtletí měly vzrůst o 5,5 % meziročně, čímž by zaostaly za dvoucifernými růsty v předchozích kvartálech.

Včerejší index ISM služeb vykázal robustní hodnotu 59,8 bodů a překonal očekávání nastavené na 55,5 bodů. Z dnešních makrodat upozorníme na report žádostí o podporu v nezaměstnanosti, průmyslových objednávek a objednávek dlouhodobé spotřeby. Již zítra budou reportovány tzv. payrolls, tedy změna počtu pracovních míst, což je podle mnohých nejdůležitější číslo z ekonomiky USA vůbec.



MĚNY



EURCZK

Koruna v posledních dnech opět nabrala růstový apetit



Pomohlo zasedání ČNB z minulého týdne, v jehož rámci bankéři těsným poměr 4:3 rozhodli ponechat základní sazbu beze změny



Trh čeká ještě jedno navýšení 2T repo sazby do konce roku na hodnotu 0,5 %



Koruna prolomila důležitou hranici 25,9 EUR/CZK a nyní se nachází na hranici 25,85 EUR/CZK

KOMODITY



Ropa