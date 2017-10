Hlavní problémy katalánské samostatnosti jsou v zadlužení a postoji k EU

V případě osamostatnění Katalánska by jednou z klíčových otázek pro tamní katalánské vlády bylo, zda by k nim Katalánsko muselo přibrat určitou poměrnou část dluhů současné centrální španělské vlády. To je velký problém, protože v extrémním případě by většina španělského území a ekonomické síly mohla vyhlásit nezávislost na Španělsku a nechat na malinké zbývající španělské ekonomice splácení celého dluhu. Ten by se stal naprosto jasně nesplatitelný a prakticky bezcenný pro majitele španělských dluhopisů.

Otázkou také je, zda EU uzná nezávislé Katalánsko jako člena EU a hlavně eurozóny. Klíčová otázka pro katalánské dluhopisy totiž je, zda například ECB by byla ochotna v rámci nákupů eurových dluhopisů kupovat i ty katalánské.

Tyto dvě otázky zásadně ovlivní úroky a ceny katalánských a španělských dluhopisů, a na tyto otázky dnes nikdo nezná jistou odpověď. V případě, převzetí části dluhu španělské vlády Katalánskem by sazby Katalánského dluhu byly vyšší a to samé platí i pro případ, že by ECB katalánské dluhopisy nenakupovala.



Martin Vlček

Analytik​​

BH Securities a.s.