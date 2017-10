Koruna je nejsilnější od konce závazku ČNB. Dolar brzdí spekulace o novém šéfovi Fedu

Česká měna nejen udržela své zisky, ale dnes ráno je ještě dál rozšiřuje. Obchoduje se proti euru až na 25,84 i bez čerstvých impulsů v podobě nových zpráv. Krátké české výnosy ovšem pokračují strmě vzhůru a atraktivita české měny tím dál narůstá. Spekulanti držící korunové pozice mají větší motivaci je neopouštět a vyšší výnosy také lákají nové.

Za tržním vývojem stále vidíme zejména spekulace na utahování měnové politiky ČNB (růst sazeb v listopadu je vysoce pravděpodobný) v kontrastu s uvadající nadějí, že ECB na konci měsíce dokáže euro podpořit vyhlídkou agresivnějšího ústupu z QE. Aspoň do jednání Evropské centrální banky má proto pár euro-koruna velmi dobrou šanci udržet se pod 26,00, nebo ještě dál poklesnout.

Vývoj kurzu EURCZK online:

Eurodolar zůstává zhruba na svém, když se obchoduje na 1,1765. Stejně tak sledujeme pouze malé změny na párech dolar-jen a libra-dolar. Nová data se dnes dopoledne čekají z eurozóny, ale tamní maloobchod asi s trhy příliš nepohne. O poznání větší šanci má report ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru. Měl by se na ní projevit dopad hurikánů, které se v září přehnaly přes jižní oblasti a pravděpodobně srazily počty aktuálně zaměstnaných lidí. Jak velký tento efekt je, zůstává otázkou. Vládní statistiky nám to ukážou v pátek a právě dnešní zpráva ADP může mnohé napovědět. Kromě ní vyjde ještě index ISM z nevýrobního sektoru.



Večer promluví Janet Yellenová a jako vždy jde o událost, kterou si trhy nenechají ujít. Stejně důležité jako názory předsedkyně Fedu na budoucí měnovou politiku je však to, kdo ji v únoru nahradí. O nástupci se dál spekuluje a aktuálně je za největšího favorita Jerome Powell, tedy jeden ze současných guvernérů Fedu, který se dá názorově zařadit mezi holubice, zhruba po bok Yellenové. Vzhledem k tomu, že předtím trh věřil v Kevina Warshe (což taková holubice není), je to faktor, který brzdí dolar v rozletu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8632 -0.2418 25.9090 25.8385 CZK/USD 22.0010 -0.2949 22.0640 21.9590 HUF/EUR 311.2211 -0.2769 312.5500 310.9594 PLN/EUR 4.3022 -0.3060 4.3204 4.2930

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8238 0.0205 7.8379 7.8164 JPY/EUR 132.3624 -0.0944 132.5380 132.2522 JPY/USD 112.5800 -0.2269 112.6600 112.4330

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8859 -0.0947 0.8879 0.8852 CHF/EUR 1.1444 0.1137 1.1456 1.1431 NOK/EUR 9.3605 -0.1372 9.3744 9.3588 SEK/EUR 9.5463 -0.0783 9.5697 9.5348 USD/EUR 1.1759 0.1789 1.1778 1.1746

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2732 -0.2419 1.2773 1.2698 CAD/USD 1.2475 -0.1185 1.2485 1.2457

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



