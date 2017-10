Tesla tratí na jednom voze cca 284 000 Kč

Automobilka Tesla je bezesporu jedním z moderních fenoménů. Nicméně stále se pohybuje ve výrazné ztrátě a její úroveň přepočtená na jedno vyrobené auto se dokonce stále zvyšuje. V roce 2015 na jedno vyrobené auto firma ztrácela cca 4 000 USD = cca 88 000 Kč . Aktuálně se ovšem odhaduje, že po sérii vysokých investic do nových provozů prodělává již kolem 13 000 USD = 284 000 Kč na jeden vůz. Odhaduje se přitom, že ani náběh plné výroby nového Model 3 nedokáže firmu poslat do ziskovosti, ae pouze snížit její ztrátovost.Automobilka spoléhala na prodej emisních povolenek, které má k dispozici nicméně ani to nestačí. Odhaduje se, že během posledních 5 let automobilka vylepšila takto svou bilanci o cca 1 mld. USD nicméně kumulovaná ztráta za stejné období je na úrovni cca 2,4 mld. USD Automobilka proto vytváří stálý tlak na růst ceny povolenek.