Špatnými otázkami si můžeme podrazit svou dlouhodobou investiční úspěšnost

Pokud jste někdy hovořili s nějakým finančním poradcem, není pro vás proces zjišťování vaší averze k riziku asi ničím novým. Tato averze se zjišťuje proto, aby poradce věděl, jak rizikové investice jsou pro vás vhodné a jaké případné ztráty jste ještě ochotni tolerovat. Na jejím základě tak sestaví portfolio, které by vám mělo vyhovovat. Vše by tedy mělo být jasné a jednoduché. Profesor financí na Santa Clara University Meir Statman ale ve svém textu pro WSJ tvrdí, že v praxi může dojít k nepříjemným omylům, které mohou mít významný dopad na naše investice a bohatství.



Problém tkví zejména v tom, že otázky, které mají vést k odhadu vaší averze k riziku, s ní ve skutečnosti často souvisejí jen málo. Namísto toho se týkají mnoha jiných konceptů, jako jsou strach a obavy, pocit viny či nadměrná sebedůvěra. I ty mají svou relevanci, ale pokud jsou používány pro sestavování portfolia, může dojít k velmi nepříjemným situacím.





Příklad omylu při stanovování tolerance k riziku může být velmi jednoduchý: Velmi vysokou toleranci mohou na první pohled vykazovat lidé, kteří ve skutečnost trpí příliš velkou důvěrou ve své schopnosti. Pokud bychom pro ně sestavili rizikové portfolio s velkou váhou akcií , šlo by o chybu, protože oni mají pouze nereálný pohled na své schopnosti. Omyl může nastat i u investorů, kteří se obávají velkých jednodenních pohybů na trhu, ale jejich tolerance k riziku je celkově dost vysoká. U nich je lepší naučit se pracovat s těmito konkrétními obavami, než jim sestavit portfolio, které bude nadměrně konzervativní a tudíž i s menším potenciálem pro dlouhodobější zisky.Vezměme si jeden konkrétní příklad otázky, která se pro odhad averze k riziku používá: Představte si prudké oslabení trhu, které se bude podobat propadu z roku 2008, kdy nastala finanční krize. Jak byste na takový vývoj reagovali? Prodali byste všechny akcie , jen část, žádné, nebo byste naopak nakupovali? Jde o typickou otázku, která by měla měřit toleranci vůči poklesům trhu. Jenže si musíme uvědomit několik věcí.V první řadě je pro nás těžké představit si naše budoucí emoce. Záleží hodně na tom, jak živé jsou naše vzpomínky na podobné události, a také na tom, co se děje na trhu nyní. Pokud trh momentálně oslabuje, lidé většinou odpovídají, že z propadu mají skutečný strach. Jestliže trh roste, možnost kolapsu v nich takový strach nevyvolává. Jinak řečeno, podobné otázky a odpovědi toho moc neříkají.Jiný typ používané otázky vypadá následovně: Představte si, že jste investovali do nějaké společnosti a její akcie se pak propadly kvůli špatným rozhodnutím jejího managementu. Prodali jste je tedy s velkou ztrátou. Následně došlo k restrukturalizaci firmy a nyní se většina analytiků shoduje, že akcie jsou atraktivní. Koupili byste tyto akcie s ohledem na to, jaké s nimi máte zkušenosti? Pokud klient odpoví záporně, je to vydáváno za známku velké averze k riziku a naopak. Jenže v tomto případě se spíše než na postoj k riziku ptáme na to, jaký vliv na naše rozhodování má lítost z předchozích neúspěchů. Ta je spolu s pýchou na úspěchy velmi mocnou emocí, ale pro naše rozhodování mohou být obě značně zavádějící.Z podobných příkladů je zřejmé, že při stanovení averze k riziku a vytváření optimálního portfolia musíme v první řadě poznat člověka, pro kterého má být portfolio určeno. Nemělo by totiž docházet k tomu, že například jeho lítost, pýcha, nadměrná sebedůvěra či naopak nízké sebevědomí byly vydávány za averzi nebo toleranci k riziku. S podobnými postoji a chováním by měl finanční poradce pracovat tak, aby se nestávaly překážkou k úspěšným investicím. Neměl by podle nich sestavovat portfolio.