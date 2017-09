Koruna sklouzla zpět pod 26,10 EUR/CZK

Nízká averze k riziku na globálních trzích (přes napětí okolo Koreji spadl VIX do blízkosti historických minim) hrála do karet koruně, která sklouzla zpět pod 26,10 EUR/CZK.



Česká koruna spolu s celou střední Evropou by pravděpodobně lehce ocenila v německých volbách vítězství pravicové koalice. Výraznější pozitivní impuls ale vzhledem k překoupenosti očekávat nelze. Naopak pokud by zisky liberální FDP byly slabé a došlo na formování velké koalice, může rozpočtově expanzivnější vláda přimět ECB k rychlejšímu utažení měnové politiky a sázkaře na zisky koruny k rychlejšímu zavření svých pozic…