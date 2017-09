Tři akcie pro dlouhodobé investory, z toho jedna do elektrických šoků

Na investičním webu Fool.com se poměrně často objevují doporučení a články typu „tři akcie pro dlouhodobé investory“. Někdy se nechám zlákat a při čtení přemýšlím i o tom, zda by se akcie pro „dlouhodobé investory“ měly vyznačovat něčím speciálním. Asi ne, jelikož krátkodobý investor je trochu protimluv – správnější výraz je v tomto případě spíše spekulant (bez jakéhokoliv pejorativního podtextu). V posledním článku tohoto typu jsem našel doporučení pro akcie Axon Enterprise, Boeing a Mastercard. Poslední dvě jsou notoricky známé, první již méně. A po detailnějším pohledu se domnívám, že může mít své investiční kouzlo. Podívejme se na něj.



Axon Enterprise se specializuje na tasery (historicky základ jejího podnikání), kamery, které se nosí přímo na těle, a také na cloudové služby pro bezpečnostní složky. Investor Travis Hoium poukazuje na to, že právě kamery a cloudové služby se stávají hnacím motorem růstu této společnosti a zejména kamery jsou segmentem s vysokými maržemi a poptávka po nich by neměla být jen sezónní záležitostí. V prvním pololetí tohoto roku jejich prodeje (a prodeje přidružených služeb) rostly meziročně o 79,8 %. Subjekty, které s firmou uzavřou kontrakt v rámci cloudových služeb na Evidence.com se pak stávají dlouhodobými klienty. A dá se u nich čekat, že přechod k jinému poskytovateli služeb by po čase vyžadoval nemalé náklady a tudíž motivace k němu je malá.



Jak ukazuje první z následujících dvou grafů, firma dosahuje slušného růstu tržeb a v letošním i příštím roce by se na tom podle analytického konsenzu nemělo mnoho měnit. Pokud by čtenář čekal, že tu hovoříme o nějaké obdobě GoPro (viz včerejší příspěvek), z části by měl pravdu. I zde se totiž vytvořila růstová past, která tvrdě sklapla v roce 2015. Pak se ale z velké části opět otevřela a od poloviny roku 2016 si akcie hledá směr. A to velmi volatilním způsobem, který by měl odrazovat všechny, kteří mají rádi spíše klid a tituly neadrenalinové:



Zdroj: Financial Times

Podoba nekončí jen u růstové pasti: GoPro vyrábí kamery pro zábavu, Axon pro práci a bezpečnost. Axon je ale mnohem menší, jeho provozní tok hotovosti se pohybuje v řádech desítek milionů dolarů. Je také dost volatilní a to zejména kvůli pracovnímu kapitálu. Investice jím ale firma hravě pokrývá a může se tak i přes poměrně razantní růst pyšnit pozitivním volným tokem hotovosti. Rozvaha je velmi silná, hotovost převyšuje závazky. Zkazí tento zajímavý příběh valuace?



Kapitalizace Axonu dosahuje 1,21 miliardy dolarů. V posledních pěti letech byla firma schopna v průměru generovat 25 – 30 milionů dolarů volného toku hotovosti, který by mohl být vracen akcionářům. Na ospravedlnění kapitalizace by tato částka musela například pět let růst o 20 % a pak by růst postupně klesal na 2,5 %. Jinak řečeno, do pěti let by firma měla generovat asi tak dvojnásobek hotovosti, než dnes. Optimisté tvrdí, že její schopnost generovat hotovost se skutečně výrazně zlepší, protože nyní firma investuje velké částky do růstu. Z chování ceny akcie za posledních více než 12 měsíců je ale zřejmé, že trh čeká na hmatatelný důkaz toho, že prodej kamer, bezpečnostních cloudových služeb a elektrických šoků v mnoha podobách naplní svůj potenciál.