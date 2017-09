Změní severokorejské raketové provokace japonskou ústavu?

Autor: John Hardy, vedoucí oddělení forexu Saxo Bank

Po změnách v politice centrálních bank trh přehodnocuje postoj k GBP a CAD

Kanadský dolar (CAD) a britská libra (GBP) vykazovaly v posledních týdnech největší volatilitu na měnových trzích poté, co Bank of Canada a Bank of England výrazně změnily svou politiku. Dvouleté kanadské sazby vyletěly o 35 bazických bodů za necelé tři týdny a jejich britský protějšek dokázal dosáhnout zvýšení o 25 bazických bodů za pouhé dva týdny.

Náhlé pohyby sazeb vyvolávají otázky, zda může něco podobného vzejít i z jednání centrálních bank tento týden (jednání FOMC proběhne ve středu a jednání Bank of Japan a Norges Bank ve čtvrtek). Odpověď za nás v Saxo Bank je, že spíše ne, ale s jednou zásadní výhradou. Tou je schopnost Bank of Japan překvapit trh, který od ní nic významného neočekává.

Americké sazby se také derou výš díky globálnímu růstu výnosů, ačkoliv je z předchozích vyjádření jasné, že FED je rozhodnutý zahájit na nadcházejícím jednání FOMC kvantitativní zpřísňování. Zřejmě by také rád sledoval, jak bude trh tento krok v nadcházejících měsících absorbovat, aniž by zatím definitivně odpověděl na otázku možného zvýšení sazeb.

Jednou se však FED bude muset srovnat s tím, že trh drze pochybuje o jeho předpovědích vývoje sazeb. A možná právě zde může FED překvapit jestřábím přístupem, pokud dokáže udržet relativně vysokou předpověď a bude nadále předpovídat několik zvýšení v příštím roce (zatímco nic nenaznačuje úlevu v pokračujícím zpevňování míry nezaměstnanosti).

Zdroje naznačují možnost předčasných voleb v Japonsku

V Japonsku se výrazně zvýšila popularita premiéra Šinzó Abeho v návaznosti na severokorejské raketové provokace, což podporuje jeho sen o vytvoření nové, méně pacifistické ústavy Japonska. Zdroje naznačují rostoucí pravděpodobnost předčasných voleb možná už v říjnu 2017, které by mu mohly poskytnout mandát, díky němuž by svůj sen uskutečnil. To by mohlo v dlouhém období vést k masivním fiskálním výdajům na obranu.

Vývoj kurzu USD/JPY

Kurz USD/JPY stojí v denním Ichimoku cloudu blízko úrovně rezistence a globální výnosy nedávno prudce couvly. To zvýšilo slabost japonského jenu (JPY) vzhledem k tomu, že výnosy japonských dluhopisů v podstatě zamrzly. Ucukne tedy Bank of Japan vzhledem k okolním vlivům, nebo bude prozatím držet kurz?

Vybrané měny zemí G-10 – souhrn

USD – Očekávání výsledků nadcházejícího jednání FOMC jsou jasná. Otázkou však zůstává, do jaké míry bude toto jednání fungovat jako významný katalyzátor. Jinak v tomto týdnu neočekáváme žádná zajímavá data z USA. V podstatě jen sledujeme odolnost USD.

EUR – Evropa zažila poměrně skromný růst směřování sazeb a pozornost se upírá spíše na snižování než na pohyb sazeb. Spready úrokových sazeb podél křivky se však v poslední době přesunuly spíše proti euru, takže bychom tento týden mohli zažít krátkodobé změkčení poté, co FOMC oznámí nadcházející kvantitativní zpřísňování.

JPY – Zásadní otázkou pro japonský jen je, kdy BoJ provede nevyhnutelnou změnu ve své současné politice. V určitou chvíli bude muset zrušit explicitní nákupní cíl a možná upustit od nákupů ETF. A pokud nadále porostou globální výnosy, bude muset navíc řešit i možný posun cílových výnosů desetiletých dluhopisů. I bez těchto posunů se rostoucí globální výnosy mezitím promítají do dalšího oslabování JPY.

GBP – Rychlost pohybu libry je pozoruhodná, i když jen odráží rychlost pohybu britských sazeb, protože i zastánci holubičího přístupu v BoE jsou pro zvýšení sazeb. K němu zřejmě dojde na listopadovém jednání.

CHF – Je trochu překvapením vidět rutinní chování kurzu EUR/CHF, když se podíváme na globální růst sazeb, a když Evropská centrální banka dokázala úspěšně utlumit očekávání, zatímco Švýcarská národní banka se minulý týden rozhodla pro jestřábí přístup.

AUD – Australská očekávání sazeb jsou vysoká v souladu s očekáváními ve zbytku zemí, ale spready se zatím nemění ve prospěch Austrálie a očekávané první zvýšení sazeb ze strany Reverse Bank of Australia je ještě daleko. U kurzu AUD/USD sledujeme oblast 0,8000, což je hranice mezi býky a medvědy. Dnešní zápis z jednání RBA by mohl změnit vyhlídky.

CAD – Konsolidace kurzu USD/CAD měla jen velmi malý rozsah. Koncem týdne očekáváme data o kanadské ekonomice. Jsme zvědavi, zda směřujeme k oblasti 1,2000, pokud nás FOMC nepřekvapí.

NZD – Před sobotními volbami jsou nervy napjaté a všichni se ptají, zda Labouristé zvítězí. I tak vnímáme rizika pro Nový Zéland jako spíše nižší, ať už to dopadne jakkoli. Pokud vyhraje Národní strana, bude to jen lepší vstupní bod pro dlouhé pozice AUD/NZD.

SEK – Krátkodobé švédské sazby pomalu šplhají výš a my bychom preferovali vyšší SEK vůči euru, ačkoli nevidíme na obzoru žádné zásadní katalyzátory pro švédskou měnu.

NOK – Norské volby nepřinesly žádné drama, současná vláda byla dle očekávání opětovně zvolena a výsledek s trhem nic neudělal. Otázkou je, zda Norges Bank tento týden oznámí něco, co by změnilo nízká očekávání, která brzdí NOK, ačkoli ceny ropy jsou jinak oporou.



O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.

