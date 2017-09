Korunu jestřábí komentáře z ČNB jako by nezajímaly

Zbývá nám týden, ve kterém mají centrální bankéři ještě poslední šanci něco říci před zářijovým zasedáním ČNB. V tom se bude hrát opět o další růst sazeb a část bankovní rady ve světle posledních silných čísel (HDP, mzdy) začala vracet do hry růst sazeb na podzim tohoto roku, teoreticky tedy již v září. ČNB si však může stále počkat do listopadu, až bude mít v ruce novou prognózu. Listopadový růst sazeb by také zapadal do přání hlavního ekonoma ČNB Tomáše Holuba, který zdůrazňoval plynulost procesu zvyšování úrokových sazeb. Proti tomu zase hovoří historická zkušenost s ČNB - pokud byla někdy v minulosti přesvědčená, že je třeba něco udělat, rozhodnutí neodkládala - to by hovořilo spíše pro růst sazeb již v září. Bude proto velice zajímavé, zda se k sazbám v tomto týdnu vyjádří ještě další centrální bankéři (především ti, co ještě na adresu sazeb příliš nemluvili - Vladimír Tomšík, Oldřich Dědek, Tomáš Nidetzký). Jisté je jedno, korunu jestřábí komentáře z centrální banky jako by nezajímaly - síla pro postup dál se jí shání jen těžko.