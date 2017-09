Koruna zůstává ukotvená na 26,10 EUR/CZK a čeká na ČNB

Koruně stále chybí jakékoliv stimuly, které by ji odpoutaly od hranice 26,10 EUR/CZK. Ještě pár dní má ČNB na to, aby nastavila či korigovala očekávání trhu ohledně výsledku zářijového zasedání bankovní rady. Do té doby už nepřijdou na řadu žádné domácí ukazatele, které by mohly otřást uvažováním centrálních bankéřů. Relativní klid panuje i na dluhopisovém trhu, kde dlouhé výnosy směřují pozvolna nahoru a následují tak vývoj v eurozóně, byť s poměrně velkým rozpětím vůči německému Bundu.