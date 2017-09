Irma slábne, škody budou dramaticky menší oproti původním odhadům

Hurikán Irma podle meteorologů poté, co dosáhla amerického pobřeží, pomalu ale jistě slábne. Aktuálně dosahuje již jen stupně 1 s rychlostí větru maximálně kolem 135 km/h. Očekává se, že v průběhu pondělí nebo úterý bouře nad severní Floridou nebo Georgií dále zeslábne na pouhou tropickou bouři.V průběhu víkendu bouře naplno zasáhla karibské ostrovy a také americkou Floridu. Bez proudu se krátkodobě ocitlo asi 4,7 miliónů lidí, přesto se odhady škod výrazně snižují z původních 200 na pouhých cca 50 mld. USD . Z toho cca 19 mld. bude pojištěných.Irma měla podle meteorologů původně našlápnuto stát se jednou z historicky nejsilnějších amerických bouří, což se naštěstí nepotvrdilo. Pro srovnání škody po hurikánu Katrina, který pustošil New Orleans v roce 2005 se do roku 2017 vyčíslily na 160 mld. USD