Wall Street Closing Bell & výhled na 5. 9. 17

Závěr týdne byl pro trhy lehce pozitivní. Index S&P 500 rostl o dvě desetiny procenta, za slabých objemů před prodlouženým víkendem.Klidnou náladu vnesla do trhu makrodata, která lehce zaostávala za očekáváním, což vnáší nejistotu do dalšího vývoje úrokových sazeb Dolar navzdory úvodnímu propadu po slabších datech končil den se ziskem a na páru s eurem se v závěru dne pohyboval u hodnoty 1,1860. Nejistota kolem dalšího vývoje sazeb prospěla i dnes zlatu, které si mírně polepšilo k ceně 1330 USD za unci. Ropa dnes byla po včerejším růstu stabilní, k čemuž přispěla i stagnace počtu aktivních ropných věží a končila blízko 47,3 USD za barel.Dařilo se sektoru základních materiálů, který si připisoval jedno procento, jediný ztrátový sektor byly utility, které odepsaly dvě desetiny procenta.Příští týden budou v pondělí trhy uzavřeny z důvodu svátku Labor Day. V dalších dnech nás čekají zajímavá data a to hlavně z Evropy . V úterý to budou evropské maloobchodní tržby, indexy PMI, ve čtvrtek evropské HDP a zasedání ECB s vyhlášením výše úrokových sazeb a doprovodnou konferencí. Za USA to budou například úterní podnikové objednávky a index ekonomického optimismu, nebo středeční Béžová kniha FEDu o stavu ekonomiky Na modelovém portfoliu nedošlo k žádné změněně.Podrobnosti o modelovém portfoliu naleznete na adrese: