Firmy čím dál více sází na zálohování do cloudu, je automatické a značně úsporné

Značné úspory v řádu desítek procent přináší společnostem změny v zálohování svých firemních dat, rovněž tolik nyní diskutovaných v souvislosti s GDPR, do cloudových úložišť. Jakou úsporu může přinést zálohování do cloudu v datacentru, které disponuje kompletním zabezpečením a vyřešenými právními otázkami ohledně dat?



Největší úsporou, o které není pochyb, je přesunutí infrastruktury do datacentra a omezení vlastnictví fyzických serverů v organizaci (či u jednotlivce), kde není možné nikdy zabezpečit všechny eventuality výpadků provozu a ztráty dat tak, jako v datacentru. Bonusem pak je samozřejmě konektivita a v řadě případů neomezený příchozí či odchozí traffic, ale také šifrování i neomezený přístup odkudkoliv.



Druhou důležitou úsporou jsou značně nižší náklady na správu takové infrastruktury, ať už v podobě nutných licencí, přístupů, či menšího počtu servisních úkonů správcem IT.



Třetí důležitou úsporou je bezpečné, automatické zálohování dle vlastních pravidel. A to je z hlediska uživatelského pak velmi důležité. Se speciálním návodným videem k tomuto tématu přišel v těchto dnech Forpsi. Cloud Backup je řešení pro IT manažery, firmy, ale i jednotlivce, kteří chtějí jednoduše a rychle řídit zabezpečení a obnovu svých dat na základě vlastních pravidel disaster recovery, a naopak nechtějí řešit kompatibilitu.

Bezpečné a automatické zálohování

Forpsi Cloud Backup se vyznačuje mj. neomezeným příchozím i odchozím trafficem, vysokou úrovní zabezpečení díky šifrování, kompletním zálohováním virtuálních i fyzických serverů a v neposlední řadě i zálohování každou hodinu, den, týden nebo s individuálně nastavenou frekvencí.



Jak vytvářet zálohy v cloudu?

Zálohy fyzických serverů je u tohoto řešení možné vytvářet bez ohledu na využívaný operační systém a verzi, zálohovat můžete celé virtuální servery (cloud servery nebo VPS) na hypervizorech VMware a Hyper-V. Lze vytvářet a spravovat zálohy svých cloudových a fyzických serverů, bez ohledu na to, zda se nacházejí ve vlastních prostorách či datacentrech jakéhokoliv poskytovatele, v případě Forpsi Cloud Backupu tedy nezáleží na umístění dat v datacentru Forpsi či jinde.



Úspora úložného prostoru a tím i financí

Deduplikační a kompresní metody umožní minimalizovat velikost síťových přenosů a zatížení prostředků. Navíc také pomohou šetřit úložný prostor potřebný k uchovávání záloh, který je přiřazený k vašemu tarifnímu balíčku. Po prvním zálohování budou následující zálohy obsahovat již pouze nová a upravená data, čímž se výrazně sníží využití prostoru úložiště a náklady a to i v případě několika kopií záloh. Zálohovaná data v úložišti jsou zašifrována a dešifrovat je lze pouze prostřednictvím vašeho účtu.



Předpisy o utajení, dostupnosti a zabezpečení dat…

Technologické a bezpečnostní standardy služby Cloud Backup vám umožní dodržovat ustanovení předpisů o utajení, dostupnosti a zabezpečení uložených dat. Prostřednictvím intuitivního Backup Control Panelu mohou uživatelé snadno nastavit délku období pro uchování dat podle předpisů o povinné délce ukládání informací.