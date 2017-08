Evropské indexy rostou, Carrefour -14 %

Evropské akciové trhy vstoupily do nového dne v kladných hodnotách, kdy si tak připisují zisky druhým dnem v řadě. Indexy navazují na obdobný vývoj v Japonsku a ve Spojených státech, přičemž pozornost dnes směřuje na makrodata, konkrétně čísla týkající se inflace v eurozóně a odpoledne pak ze Spojených států, kde budou oznámeny výdaje na osobní spotřebu nebo pravidelná čísla z trhu práce. Bez jasného směru se pohybuje euro, aktuálně na hladině 1,188 EUR/USD.



Nejlepší výsledek z jednotlivých sektorů si připisují komoditní tituly, které přidávají téměř dvě procenta. Antofagasta posiluje o 4,1 %, Anglo American o 2,6 % a například Glencore a Rio Tinto o 2,5 %, resp. 1,9 %. Daří se rovněž evropským dodavatelům společnosti Apple, a to v návaznosti na to, že jeho akcie opět překonaly historická maxima v očekávání zářijového představení iPhonu 8. AMS díky tomu zpevňuje o 4,3 % a Dialog Semiconductor o 3,2 %.





Výrazně dolů naopak míří francouzský Carrefour , který se propadá o 14,4 %. Důvodem pro pokles je varovaní, že druhé pololetí bude těžší než to první. Zpráva poznamenala i Casino Guichard, kde navíc analytici Jefferies snížili svoji cílovou cenu. Akcie odepisují 4,9 %.Celoevropský Euro Stoxx 50 zpevňuje stejně jako britský FTSE 100 o 0,6 % a francouzský CAC 40 shodně s německým DAX 0,5 %.