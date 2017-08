KLDR provokuje. Její raketa přeletěla přes Japonsko

Podle agenturních zpráv KLDR dnes nad ránem místního času poblíž svého hlavního města odpálila raketovou střelu, která přeletěla přes severní část japonského ostrova Hokkaidó a po celkových 15 minutách letu dopadla do Pacifiku cca 1 180 km od japonských břehů.Podle jihokorejských zdrojů se jednalo zřejmě o novou balistickou raketu s označením Hwasong 12. Celkem raketa urazila 2700 km a pohybovala se ve výšce až 550 km.Na vypuštění střely reagoval japonský varovný systém, který v severní části zmíněného ostrova vyzval obyvatele k vyhledání protiraketových krytů.Naposledy podobný test KLDR úspěšně provedla v roce 2009. Poprvé to bylo v roce 1998, kdy raketa vynesla na oběžnou dráhu nový satelit.Japonský premiér Shinzo Abe označil korejskou akci za doposud nejzávažnější a zcela bezprecedentní hrozbu. Japonští činitelé dále uvedli, že přelet rakety nezpůsobil žádné škody na zemi ani lodní či letecké dopravě.Abe následně cca 40 minut telefonicky hovořil s US prezidentem Trumpem. Oba státníci se shodli na okamžitém svolání bezpečnostní rady OSN. Resolucí OSN má KLDR testování raket zakázáno.Trump v průběhu telefonátu údajně opakovaně uvedl, že USA stojí plně za Japonskem.JIžní Korea na vypuštění rakety reagovala spuštěním mimořádného cvičení dělostřelectva, jež mělo prověřit schopnosti zasáhnout velitelství KLDR.Analytici považují dnešní vypálení rakety za výrazný signál, protože doposud se tamní režim takovým provokacím striktně vyhýbal