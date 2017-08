Problémy s americkým dluhovým limitem nehrozí

V USA se probouzí další kolo oblíbené hry „Stihneme si zvýšit dluhový strop?“. Americká legislativa totiž obsahuje povinnost Kongresu stanovit limit na hrubý dluh federální vlády.

Pokud by tohoto limitu bylo dosaženo (což hrozí v říjnu), musela by si americká vláda vybrat ze tří zel: překročit limit, a tím porušit zákon, nebo dodržet limit omezením výdajů mimo řádné splácení dluhu, a tím zkomplikovat život státním zaměstnancům a spoustě dalších lidí počítajících s příjmy od vlády, nebo dodržet limit omezením splácení dluhu, a tím přivodit tzv. default amerických vládních cenných papírů.

Zejména poslední možnost by měla nejspíš docela fatální dopady na celosvětovou ekonomiku, protože právě americké cenné papíry jsou používány v řadě dalších zemí k různým účelům.

Abychom nechodili daleko, například Česká národní banka má pravděpodobně desítky miliard korun devizových rezerv uloženy právě v těchto dluhopisech. V případě defaultu by tyto dluhopisy najednou spadly do kategorie, o kterou ČNB rozhodně nestojí, takže by je musela urychleně prodat. A s ní spousty dalších investorů po celém světě. Odhaduje se, že zhruba třetina amerických státních dluhopisů (což představuje přes 6 trilionů dolarů) je v rukou zahraničních investorů.

Dá se však očekávat, že věc dopadne stejně jako vždy v těchto případech v minulosti: buď Kongres stihne limit zvýšit na poslední chvíli, nebo nastane období několika málo dní nebo týdnů „zavřené vlády“ (government shutdown), kdy prostě přestanou fungovat různé veřejné služby – zavřou se muzea, národní parky atd. Takový scénář nastal například v říjnu 2013. Tehdy byla vláda zavřená na zhruba dva týdny a stovky tisíc státních zaměstnanců byli krátkodobě bez práce nebo přinejmenším nevěděly, kdy dostanou mzdu.

Michal Skořepa