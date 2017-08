MS v hokeji opět v Česku?! Sekretář potvrdil kandidaturu

Čeští hokejoví fanoušci by se mohli dočkat dalšího domácího mistrovstí světa. Generální sekretář ČSLH Martin Urban potvrdil, že Česko podalo oficiální kandidaturu pro rok 2023. O pořadateli se rozhodne v roce v roce 2019 v Bratislavě, ale Češi by měli být jediným kandidátem.

Za dva roky se rozhodne, jestli se hokejové mistrovství přesune znovu do České republiky. Konečné slovo padne na šampionátu 2019 v Bratislavě. Z toho mají jistě radost čeští fanoušci, kteří na šampionátu, který se konal v roce 2015 v Praze a Ostravě a padaly na něm divácké rekordy.





Česká republika by v tuto chvíli měla být jediným kandidátem. "My budeme pro tento rok kandidovat na pořádání mistrovství světa. Věřím, že budeme jediný kandidát a hladce projdeme hlasováním, které se uskuteční při mistrovství světa v roce 2019 v Bratislavě," řekl v rozhovoru pro Hokejka TV Martin Urban, generální sekretář ČSLH.





Až do roku 2022 už je o pořadatelských zemích jasno, i proto se Česká republika uchází o kandidaturu až na rok 2023. Pokud by bylo Česko úspěšné, diváci by světový šampionát viděl znovu v Praze a Ostravě.