Summary: Nejasné transakce kolem Fiat Chrysler a BHP Billiton uspokojil investory dividendou

Z výsledků hospodaření těžařského giganta BHP Billiton byly nakonec nejdůležitější informace o plánované divestici břidlicové těžby v USA a pozastavení projektu na těžbu potaše v Kanadě. To kolem automobilky Fiat Chrysler zase krouží čínský výrobce SUV Great Wall Motor. Původně avizovaný zájem o divizi Jeep totiž firma dneska zchladila a tak kolem případné transakce panuje řada nejasností.

EVROPA:



BHP Billiton





Souhrn

: Ukazatel EBITDA nedosáhl očekávaných hodnot navzdory prudkému růstu. Čistý dluh a dividenda však dopadly lépe, než se čekalo. Hlavním bodem oznámení výsledků byly nakonec plánované divestice břidlicové těžby v USA a pozastavení projektu na těžbu potaše v Kanadě. Reakce investorů je pozitivní.Těžařský gigant zaknihoval ve fiskálním roce 2017 tržby ve výši 38,3 mld. USD , což představuje 24% zlepšení proti předešlému roku v souladu s konsensem. Ukazatel EBITDA také slušně zapracoval, když vylétl o 65 % 20,3 mld. USD . Pro trhy byl však stejně, jelikož odhadoval výsledek lepší o 2,5 %. Uspokojivě ale dopadla dividenda . Její oznámená výše za druhý půlrok byla 43c, což značí celkovou roční dividendu na úrovni 83c a tedy 3c nad konsensem. Čistý dluh byl s hodnotou 16,3 mld. USD (-40 %) o téměř 10 % pod konsensem.Ukazatel EBITDA v tomto kvartálu, jejíž cena za tunu (obsah železa 62 %) se v červenci propadla až k 55 USD , načež se opět začal vracet vzhůru. Naopak hvězdou se stala měď, jež si vedla nečekaně dobře díky výpadkům v dodávkách (doly Escondida a Grasberg) a nízkým zásobám šrotu. Cena 3měsíčního kontraktu se tak za rok vyšvihla o 40 %.Investory však pravděpodobně nejvíc zaujaly(cca 20 % celkových tržeb). Ta se bude zbavovat břidlicové těžby v USA, kterou převzala v roce 2011 za 20 mld. USD . Oznámení přišlo v době, kdy je situace na trhu s ropou o něco příznivější a management dle vlastních slova radši se pokusí vydolovat z ní co největší hodnotu pro akcionáře. Forma divestice a ani cena tak prozatím nejsou známé. Druhou zprávou je(uhličitan draselný) v Kanadě. Jeho první fáze by společnost vyšla na 4,7 mld. USD , což by při dlouhodobě klesajících cenách (-50 % za posledních 5 let) značné odsunulo návratnost hloubkového dolu. Akcie na oznámení výsledků reagují 2,5% růstem hodnoty.Čínský výrobce automobilů SUV Great Wall Motor, o němž se šeptalo, že má zájem o odkup divize Fiatu, dnes zchladil nadšení trhu.. Například je těžko říct, zda-li by management FCAU odklepl odprodej jen jedné divize a nepokusil by se k akvizici přilepit další značky. Takováto transakce by navíc určitě potřebovala razítko od amerického regulátora, což se v prostředí současné administrativy zdá poměrně náročné. Další citovanou překážku pak představují existující omezení na odliv kapitálu z Číny.Akcionáři si nicméně nadále drží svůj optimizmus a akcie Fiat proti včerejšku nepouštějí dolů.