Výsledky VIG za 2Q17 bez překvapení. Sektor je zjevně v dobré kondici

VIG oznámil za druhý kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 78 mil. EUR, mírně nad konsensem trhu. Předepsané pojistné pokračuje v poměrně rychlém růstu, který je však stále tlumen pokračujícím snižováním jednorázového životního pojištění (JŽP). Růst pojistného za celé první pololetí by po očištění o JŽP byl o více jak 5 %. Růst výnosů z investic je dán především konsolidací bytových družstev od 3Q16. Absence výraznějších hromadných pojistných událostí a zlepšení situace především v Polsku a Rumunsku vedly k poklesu kombinovaného ukazatele (combined ratio) o 1 p.b. na 96,9 % (za 1H17).

Management dále potvrdil svůj střednědobý výhled, který počítá s růstem hrubého pojistného na 9,5 mld. EUR a ziskem před zdanění v rozmezí 450 – 470 mil. EUR do roku 2019. Kombinovaný ukazatel by měl dále klesat k hranici 95 %, dividendový výplatní poměr by měl být minimálně 30 %.

Celkově podle našeho názoru nepřinesly výsledky žádné významnější nové informace, nicméně potvrdily zlepšující se trendy v celém sektoru. Neočekáváme výraznější reakci akcií.