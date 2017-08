Ron Paul: Propad trhů o 50% je možný, ale nebude to jenom kvůli Trumpovi

Podle bývalého republikánského kongresmana Rona Paula se pravděpodobné, že stupňující se nefunkčnost nové administrativy prezidenta Trumpa způsobí akciovým trhům další problémy. Korekce až o 50% je klidně možná a začátek korekce není vzdálen nijak daleko. Silná korekce by mohla stáhnout index S&P 500 na hranici 1200 bodů, index DJIA by mohl klesnout k 10 800 bodům.Podle Paula panuje nyní ve Washingtonu nebývalý zmatek podporovaný "nepředvídatelností" nového prezidenta a jeho kritiky, kteří se ho snaží při každé příležitosti "roztrhat na kusy". Možná korekce může být tak silná, jak naznačují jeho odhady a přitom to ale nebude přímo jen Trumpova chyba. Na vině bude celý systém. Představa, že Trump mohl vyřešit všechny problémy americké společnosti a ekonomiky za 6 měsíců svého prezidentování je mylná, na to by bylo potřeba 6-10 let usilovné práce Paul už dříve uváděl, že akciové trhy budou letos čelit výrazné korekci, která by mohla začít v říjnu. Wall Street totiž podle jeho mínění výrazně přeceňuje celkovou sílu ekonomiky Fed drží sazby příliš nízko po příliš dlouhou dobu.Podle Paula se ukazuje, že základy celé společnosti nestojí na zcela pevných základech a silný vítr by mohl způsobit, že se začnou rozpadat.