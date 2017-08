Výhled na 34. týden - vojenské cvičení v Jižní Koreji a Jackson Hole

Tento týden budou investoři věnovat pozornost především plánovaným vojenským cvičením v Jižní Korey a setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole.

Společným účastníkem vojenských cvičení budou také Spojené státy. V prostředí ostrých slovních přestřelek mezi západní velmocí a severokorejským politbyrem mohou v návaznosti na událost narůstat obavy z eskalace napětí.



V průběhu týdne není naplánováno zveřejnění příliš velkého množství kurzotvorných makroekonomických čísel. Výsledková sezóna už je navíc fakticky u konce.



Pozornost investorů tak může zamířit do Jackson Hole, kde se uskuteční tradiční setkání centrálních bankéřů z celého světa. Zejména slova z úst šéfky amerického Fedu Janet Yelennové a nejvýše postaveného muže ECB Maria Draghiho budou přitahovat záři reflektorů. Prvně jmenovaná by mohla naznačit, kdy začne proces vypouštění bilance dluhopisů, druhý jmenovaný pak možná načrtne, co si myslí o ukončení kvantitativního uvolňování.nejpravděpodobnější však je, že nejen výše zmínění protagonisti, ale i další účastníci budou ve svých projevech opatrní a počkají s významnějšími projevy až na oficiální termíny svých institucí.



Jan Šumbera