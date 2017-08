Moneta a KB podle technické analýzy

lokální maximum: 1 013

lokální minimum: 945

20denní klouzavý průměr: 986

50denní klouzavý průměr: 964

200denní klouzavý průměr: 925

Akcie Komerční banky se pokoušely o překonání rezistence na 1 010, ale bez úspěchu. MACD se chystá shora překřížit svoji signální linii. RSI proklouzl pod svůj klouzavý průměr. Také SMI zamířil dolů. Rezistence na 1 010 se ukazuje jako celkem odolná. Technické indikátory naznačují, že by titul mohl po srpnové rally korigovat níže. Nečekáme ale, že by vybočil z rostoucího trendového kanálu.

lokální maximum: 81,5

lokální minimum: 74,6

20denní klouzavý průměr: 77,6

50denní klouzavý průměr: 78,3

100denní klouzavý průměr: 81,6

Cena akcií Monety Money Bank se pohybovala do strany v intervalu 74,5-77,7. MACD se začíná vracet k nule. Také SMI míří výše. RSI stále ukazuje na pohyb do strany. Technické indikátory nahrávají mírnému optimismu, nic ale nenasvědčuje tomu, že by titul měl vybočit z intervalu.

Poznámka: Údaje jsou aktuální k 18. srpnu 2017 během dne.