Summary: Polovodičové společnosti Applied Materials se vyplatila přísná nákladová politika

Přísná nákladová politika se vyplácí. Výrobci zařízení nutných pro výrobu polovodičů Applied Materials se tíky tomu podařilo naplnit očekávání analytiků a potvrdit názor, že polovodičový sektor má dobře našlápnuto a blízký vrchol cyklu nám hned tak nehrozí.

USA

Applied Materials



Výrobce zařízení nutných pro výrobu polovodičů zaknihoval tržby ve výši 3,74 mld. USD, což představuje solidní 33% meziroční nárůst víceméně s očekáváním trhu. Zodpovědná kontrola nákladů vytáhla marži EBITDA vzhůru o impozantních 6,8 p.b. na 31,4 %. To se nakonec přetavilo v čistý zisk na akcii rostoucí meziročně o 72 % na 0,86 USD (konsensus 0,84 USD).



V jádrovém byznysu (zmiňovaná zařízení pro výrobu polovodičů) byly v mezikvartálním srovnání hlavními tahouny čipy NAND a logické čipy (jmenovitě +21 % a +20 % qoq). Naopak volatilní paměť (čipy DRAM) mezikvartálně zpomalila o 17 %. Segment displejů těžil ze zlepšující se poptávky po LCD (televize) a OLED (mobily) displejích, díky čemuž zaznamenal meziroční růst o 30 %. Management má pro tuto část svého byznysu velká očekávání a pro roky 2017 a 2018 odhaduje navýšení jeho tržeb o 50 % a 30 %.



Dle výsledků můžeme soudit, že polovodičový sektor má dobře našlápnuto a blízký vrchol cyklu nám hned tak nehrozí. V tom se nás ostatně snaží utvrdit také management Applied Materials, jenž tvrdí, že tento cyklus se od ostatních odlišuje kvůli stále náročnějším mobilním zařízením a také novým technologiím (VR, AI, automobily, atd.). Nutno však zmínit, že stejně aktivně jsou tato prohlášení dementovány skeptiky. My upozorníme na fakt, že čipy jsou na trzích obchodovány jako tradiční komodity a jako takové podléhají stejnému prokletí, jež můžeme nazvat self-defeating bullishness.

Zjednodušeně řečeno, budou-li výrobci počítat s budoucími vysokými cenami a robustní poptávkou, tak rozšiřování výrobních kapacit může vést až k převisu nabídky a nízkým cenám v budoucnu. Sektor se tak může proutrácet až do krize. Stejný kámen úrazu potkal těžaře minerálů a kovů v roce 2015. V té době padající ceny nerostných surovin způsobily masivní ztráty a následné rozsáhlé divestice. Dle nedávné analýzy od Morgan Stanley z pondělí tohoto týdne by ale měl současný stav vydržet až do poloviny roku 2018



Ať je to jak chce, Applied Materials v tomto kvartálu podal uspokojivý výsledek a jeho akcie před otevřením trhu rostou o 3,5 %.