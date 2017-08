Začíná platit klíčová novela o elektronických komunikacích

Dnes vstupuje v platnost Novela zákona o elektronických komunikacích. Posiluje práva spotřebitelů, pravomoci ČTÚ a dává zákonný rámec přechodu na DVB-T2.

Důležitá novela zákona o elektronických komunikacích začala platit úderem dnešní půlnoci.„Díky této novele získala konečně oporu v zákoně druhá vlna digitalizace televizního vysílání. Zákon však řeší pouze časové období do vypnutí současné technologie DVB-T, tedy nejpozději do února 2021. V dohledné budoucnosti ho tedy nutně čeká další novelizace. Byl však nezbytný a je dobře, že bez větších průtahů prošel,“ říká David Pirner, managing partner Grant Thornton Advisory.

Souběžně se současnou technologií DVB-T se postupně v regionech ČR postupně spouští i vysílání tzv. přechodové sítě na nové technologii DVB-T2. Pokrytí DVB-T2 tak bude postupně k dispozici ve všech regionech ČR. Končící DVB-T bude dle novely vypnuto nejpozději v únoru 2021. Lidé, kteří budou nadále chtít přijímat televizní signál terestricky, tedy „ze vzduchu“, budou muset mít nové televize nebo set-top-boxy, které technologii DVB-T2 podporují. Odhaduje se, že české domácnosti do tohoto přechodu investují zhruba 5 miliard korun. „Zařízení podporující novou technologii jsou již dávno v prodeji a české domácnosti se tak mohou na změny postupně připravit. Vypnutím technologie DVB-T se uvolní pásmo 700 MHz pro rychlý mobilní internet. DVB-T2 přinese vysílání v lepším rozlišení a pravděpodobně i pestřejší nabídku programů, a to díky dvěma nově otevřeným multiplexům. Ty jsou součástí vládního záměru, novela zákona se o nich však nezmiňuje,“ konstatuje Zbyněk Bolcek, expert na oblast telekomunikací z Grant Thornton.

Mimo digitalizace televize novela rovněž posiluje práva spotřebitelů vůči telefonním operátorům. Spotřebitelům umožní odstoupit od smlouvy při jakékoliv změně obchodních podmínek, a to bez sankcí ze strany operátora. Doteď zákon umožňoval takový odstup od smlouvy pouze v případě, kdy změna podmínek smlouvy zhoršovala postavení spotřebitele. Zda se podmínky spotřebitele zhoršily však posuzovali samotní operátoři. Podle novely zákona budou operátoři dále potřebovat souhlas k prodlužování smluv na dobu určitou. Nově se také zkracuje lhůta pro převedení telefonního čísla k novému operátorovi na deset dnů. Od zavedení těchto kroků si zákonodárci slibují posílení konkurence na trhu telefonních operátorů a v důsledku toho i levnější služby pro zákazníky.

„Administrativní bariéry při změně operátora jednoznačně brzdí dynamiku celého mobilního trhu a omezují možnosti vytvoření vyšší konkurence na trhu. Novelou uzákoněné zkrácení doby převedení telefonního čísla k novému operátorovi tyto bariéry částečně boří – omezuje totiž manévrovací prostor původního operátora nabídnout odcházejícímu klientovi novou, lepší nabídku. To by mohlo přimět operátory k tomu, aby své výhodnější retenční nabídky nabízeli více transparentně,“ vysvětluje Bolcek.

Dalším výrazným prvkem novely je posílení pravomocí Českého telekomunikačního úřadu, a to zejména ve vztahu k pokutám operátorům. Ty se doteď omezovaly na absolutní částky, většinou do výše jednotek až nižších desítek milionů korun. ČTÚ má nově možnost vyměřovat při porušení zákonných podmínek operátorům pokuty až do výše 5 % resp. 10 % z čistého obratu operátora. „Takové pokuty by mohly být řádově vyšší než ty, které operátorům hrozily dosud. Obrat operátorů dosahuje desítek miliard korun, pokuty by tedy nově pohybovaly v řádu stovek milionů, ale mohly by převýšit miliardu korun,“ počítá Bolcek.

-chl-

