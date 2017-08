Kolik stojí, aby Google zůstal u Applu?

Kolik musí Google platit za to, aby byl jeho stejnojmenný internetový vyhledávač v iPhonech a iPadech nastavený už ve chvíli, kdy přístroje od Applu teprve míří k zákazníkům? Před třemi lety to byla zhruba miliarda dolarů. A letos už by to mohly být miliardy tři, odhaduje společnost Bernstein.

Informace o tom, kolik vlastně Google stojí udržet si pozici celosvětově nejpoužívanějšího internetového vyhledávače, patří mezi pozorně sledované. Výše zmíněná jedna miliarda dolarů takovou novinkou není. Vynořila se před třemi lety, kdy ji v rámci soudního sporu mezi Googlem a společností Oracle zmínila právnička druhé ze zmíněných technologických společností Annette Hurstová.

„Soudní dokumenty naznačují, že Google zaplatil Applu jednu miliardu dolarů, a my odhadujeme, že celkové platby Googlu ve prospěch Applu se za finanční rok 2017 mohou přiblížit 3 miliardám dolarů,“ říká nyní podle CNBC analytik Bernsteinu A.M. Sacconaghi.

Plusy a mínusy provázanosti

Obě dvě jsou shodně vítězem v situaci, kdy nezanedbatelné „něco“ kápne také Googlu. V jeho tržbách z vyhledávání v mobilních přístrojích tvoří zhruba polovinu právě přístroje s operačním systémem iOS. Znamená to, že Google může mít jednoduše strach licenční dohodu s Applem vypovědět, říká analytik. Kdyby ale provozovatel internetového vyhledávače věřil, že si dokázal vydobýt takovou popularitu, že Apple nemá možnost nastavit defaultně něco jiného, mohl by licenční poplatky přestat platit.

Platby od Googlu přitom mohou představovat masivní zásek nejenom pro appleovskou divizi služeb, ale pro celé hospodaření. Jenom Google by mohl představovat zhruba 5 procent celkového provozního zisku Applu za letošní rok a čtvrtinu celkového provozního zisku společnosti v posledních dvou letech, uvádí také Sacconaghi.

Analytik Patrie: Služby jsou druhým největším segmentem Applu

Pro Apple jsou služby (App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay, atd.) jedním z rapidně rostoucích segmentů. V současnosti představují jeho druhý největší segment, který ve třetím finančním čtvrtletí firmy pokračoval ve spanilé jízdě, uvedl k nedávným výsledkům analytik Patria Finance Branislav Soták. Tržby posílily meziročně o 22 procent na nové kvartální maximum. Význam služeb přitom spočívá mimo jiné v tom, že segment operuje s o mnoho vyšší hrubou marží (cca 60 procent), než je korporátní průměr. Celkové tržby Applu tak především zásluhou služeb a iPhonu vzrostly meziročně o 7 procent na 45,4 mld. USD, a akcelerovaly tak již třetím čtvrtletím v řadě.

Zdroje: CNBC, Patria.cz, CNN