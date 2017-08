ČNB vidí překoupenost koruny jako střednědobý problém podporující spíše růst sazeb

Ve včerejším rozhovoru pro Bloomberg řekl člen bankovní rady O. Dědek, že pro další růst sazeb již bude těžší najít konsensus.

Daleko důležitější bylo ale jeho vyjádření ohledně překoupenosti koruny. Tento problém vidí jako střednědobý, který rychle nevymizí.



Z našeho pohledu to znamená, že situace okolo zahraničních spekulantů či investorů může i nadále výrazně ovlivňovat politiku ČNB. Dle nás mohla být nejistota ohledně zahraničních spekulantů a jejich možný odchod z ČR (tlak na oslabení kurzu koruny) hlavním faktorem, proč ČNB tolik spěchala na růst sazeb. A tento problém se může v budoucnu znovu objevit.



Pokud ČNB bude vnímat riziko odchodu spekulantů jako výrazné (či se zvyšující), může změnit svou komunikaci na více jestřábí a dokonce přistoupit k dalšímu hiku, aby toto riziko snížila. A nemusí to být jen záležitost na pár měsíců, ale spíše let...