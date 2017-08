Stárnoucí Japonsko - výzva společnosti ke spolupráci!

Autor: Bc. Martin Surovec

Hojně diskutovanými tématy v Japonsku jsou zejména vysoký dluh země a stárnutí populace. Stárnutí populace se týká takřka celého vyspělého světa. Nejinak je tomu také s Českou republikou, o které však dnes řeč nebude. Stárnutí populace s sebou přináší mnoho praktických problémů, kterým musely vlády vyspělých států světa čelit a čelily jim s většími či menšími úspěchy.

Jak vážný je v Japonsku problém stárnutí populace, si můžeme ukázat na mediánu věku populace. Medián je v tomto případě věk, který rozděluje celou populaci v dané zemi na dvě skupiny. Jedna je mladší než mediánový věk, druhá starší. Čím vyšší číslo, tím vyšší je střední věk populace. Když nebereme v potaz malý stát Monako, tak má Japonsko nejvyšší střední věk ze všech států světa. Podle agentury Central Intelligence Agency se jedná o věk 46,1 let. Pro srovnání v České republice nebo ve Francii a Portugalsku to je 40,9 let, v méně vyspělých zemích jako je Írán nebo Mexiko, je to 28 let a v některých afrických státech dokonce 15 let. Rozdíl mezi jednotlivými státy je evidentní, který se ve výši vládních příjmů a výdajů musí velmi výrazně projevit – působí velké problémy např. při tzv. průběžném financování důchodových systémů.

Japonská vláda se vyjádřila, že by měl být vypracován dodatečný rozpočet a poskytnuty ještě další dávky pro důchodce pro podporu spotřebitelských výdajů, neboť Japonský hrubý domácí produkt v poslední dekádě stále více či méně stagnuje a stále se nedaří nastartovat hospodářský růst.

Katsunobu Kato, spojenec japonského premiéra Shinzo Abe, který vede premiérovu kampaň proti snižující se porodnosti v Japonsku, se nechal slyšet: „Existuje určitá hranice, co může vláda udělat, předpokládáme, že nám soukromý sektor pomůže.“ „Kato vyzval společnosti k zvyšování mezd, zaměstnávání zaměstnanců na dobu neurčitou a také k investování v Japonsku spíše než zaměřování se na cizí regiony,“ uvedl americký list The New York Times.

Součástí premiérovy kampaně je slib, že aktuální 126 milionová populace Japonska neklesne pod 100 milionů.