Výsledky RWE za 1H17 smíšené, extra divi 1 EUR

RWE reportovalo smíšená čísla za 1H17. Č. zisk je 809 mil. EUR (oček. 834,8 mil. EUR), EBITDA 3,21 mld. EUR (oček. 3,21 mld. EUR). Dividenda za r. 2017 bude 0,5 EUR plus extra 1,0 EUR. Vedení RWE potvrdilo celoroční cíle s tím, že by měly být blíže horního okraje očekávaného rozpětí. Č. zisk by měl být 1-1,3 mld. EUR (oček. 1,15 mld. EUR) a EBITDA 5,4-5,7 mld. EUR (oček. 5,58 mld. EUR).