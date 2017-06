Novela zákona o zdravotnických prostředcích má nemocnicím ušetřit miliony za servis přístrojů a školení

Statisícové až milionové náklady v každé nemocnici, týdny bez funkčních přístrojů i porušování legislativních ustanovení a riskování pokut – takové jsou dopady dvou opatření v zákoně o zdravotnických prostředcích, s nimiž musí nemocnice bojovat už dva roky. Chybu, která komplikuje zdravotnickým zařízením život, se nyní snaží napravit poslanec a ortoped v havlíčkobrodské nemocnici Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Ten totiž předložil novelu, která má neuspokojivý stav narovnat. Dnes by se jí měl na výjezdním zasedání v Mikulově věnovat sněmovní zdravotnický výbor.

„Poté, co 1. dubna 2015 vstoupil zákon v praxi, se záhy objevily první problémy. Týkaly se zejména zdravotnických přístrojů – nastavení podmínek pro servis a také instruktáže personálu pro práci se zdravotnickými přístroji. Ustanovení pro provádění servisních prohlídek, oprav a běžné údržby, jsou v tuto chvíli nastaveny tak, že je může provádět pouze zástupce výrobce nebo distributora. To je velký problém, protože do té doby mohli dělat celou řadu servisních zásahů biomedicínští inženýři, kteří měli patřičné vzdělání, byli vyškoleni výrobcem a mohli práci v rámci zdravotnického zařízení provádět. Nově to už oficiálně nelze,“ přiblížil na 9. výroční odborné konferenci Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017 pořádané Spojenou akreditační komisí ČR poslanec Vít Kaňkovský.