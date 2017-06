Baron: Tesla může být do r.2020 za 1000 USD

Miliardář a investor Ron Baron míní, že akcie Tesly mají před sebou velký růstový potenciál. Podle jeho mínění mohou akcie v příštím roce zdolat hranice 500 nebo 600 USD a do roku 2020 pak posílit až na 1000 USD za kus.Baron opírá své odhady o očekávání růstu tržeb společnosti do té doby směrem k 70 mld. USD při provozním zisku 10 mld. USD . Do roku 2020 bude společnost prodávat 1 milión vozů ročně.Podle Barona nebudou ostatní automobilky schopné dohnat technologický náskok Tesly. Větší potenciální konkurenci vidí v technologických lídrech jako jsou Apple a další, kteří se velmi silně zajímají o systémy autonomního řízení automobilů.Baron je jedním z největších akcionářů Tesly. V držení má cca 1,6 miliónu akcií s pořizovací cenou kolem 210 USD