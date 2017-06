Schaeuble: Británie má otevřené dveře, kdyby se chtěla vrátit do EU

Německý ministr financí Wolfgang Schaeuble uvedl, že dveře zpět do EU jsou pro Británii otevřené, pokud by se země rozhodla v unii přeci jen zůstat.Nebylo by ale nikomu prospěšné, pokud by se o této otázce nějak výrazněji spekulovalo. Britská vláda po předčasných volbách vyjádřila přesvědčení, že země zůstane u plánu opustit unii, což EU respektuje. Pokud by se ale situace změnila, návrat bude možný.Schaeuble mimo jiné uvedl, že spolu se svým britským protějškem Philipem Hammondem plně respektují rozhodnutí britské veřejnosti o brexitu nicméně hodlají učinit maximum pro minimalizaci ztrát a pro maximalizaci vzájemných benefitů.Schaeuble je aktuálně nejdéle aktivním německým poslancem a jedním z nejstarších evropských státníků.