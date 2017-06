Forex dnes: kanadský dolar a britská libra v centru dění

Kanadský dolar dnes vzrostl na nejvyšší úroveň za poslední dva měsíce v reakci na komentář kanadské centrální banky ohledně ekonomického vývoje.









Zástupkyně kanadské centrální banky Carolyn Wilkins totiž naznačila, že ekonomický růst za první čtvrtletí by mohl banku přimět ke zvážení, zda jsou úrokové sazby na aktuální nízké úrovni stále potřeba.





Svým prohlášením tak zvýšila možnost růstu sazeb směrem ke konci roku na více než 50 %.





Libru naopak ovlivňuje nejistota po šokujícím výsledku parlamentních voleb, v nichž premiérka Theresa Mayová nezískala potřebnou většinu, která by posílila její postavení v jednáních o brexitu





Libra zatím oslabila o 0,1 % na 1,2653 za dolar . Britskou měnu tak v krátkodobém horizontu ovlivní politické nejistoty, i když na druhou stranu ve střednědobém horizontu by jí mohla pomoci umírněnější brexit -rétorika.









Bank of England by měla o úrokových sazbách rozhodnout ve čtvrtek a měnové zasedání Bank of Japan se koná ve čtvrtek a pátek.