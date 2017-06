Rozbřesk: Zásoby ropy mohou zůstat i nadále vysoké, aneb proč může snaha OPECu vyjít na prázdno

Mezinárodní energetická agentura (IEA) tento týden ve středu zveřejní své odhady pro růst spotřeby a produkce ropy pro rok 2018. Měsíční zpráva bude důležitá i proto, že bude první poté, co se OPEC dohodl na prodloužení dohody na omezení těžby ropy. Celkově bychom tak měli být schopni lépe posoudit, jak to vlastně IEA (jistá protiváha OPECu na straně dovozců ropy) s dopady dohody vidí.



Připomeňme, že OPEC chce pomocí nižší produkce ropy “stabilizovat trh s ropou” (čti “udržet ceny na přijatelné úrovni”). Zprostředkujícím cílem je, aby se zásoby ropy a produktů vrátily k pětiletému průměru, od něhož se v posledních letech notně vzdálily (směrem vzhůru). Dosáhnout obzvláště druhého však nemusí být vůbec jednoduché, o čemž se mimo jiné OPEC již přesvědčil v posledním půl roce. A na mysli nyní ani nemáme fakt, že v posledních letech v souboji o tržní podíl jaksi tahá za kratší konec.



Nyní se spíše zkusme věnovat tomu, jaká vlastně je role zásob na komoditním trhu. Z podstaty věci zásoby vyrovnávají nesoulad mezi spotřebou a produkcí komodit. Vnějším a v reálném čase sledovatelným projevem tohoto mechanismu je pak časová struktura cen neboli forwardová křivka, se kterou jsou zásoby úzce spjaty.



Tak například, pokud dojde ke krátkodobému (!) neočekávanému výpadku produkce ropy v důsledku nepokojů v Libyi, tak to vlastně znamená, že je ropa nyní vzácnější, než by (dle očekávání) měla být v blízké budoucnosti. Racionální tržní odezvou by tedy mělo být čerpání zásob neboli snaha rozprostřít výpadek do delšího časového období tak, aby spotřeba byla co nejvyhlazenější (nebo co nejstabilnější). A motivací pro takové chování by měl být relativně rychlejší růst cen ropy na krátkém konci forwardové křivky, neboli její zploštění. To je vlastně tržní signál k podobnému chování.



K výraznějšímu odbourávání zásob by tak bylo ideální, kdyby OPEC trh přesvědčil, že ropy bude na trhu relativně méně pouze krátkodobě. A toto očekávání jeho komunikace nepodporuje. Jak upozorňuje profesor Craig Pirrong z univerzity v americkém Houstonu, na první pohled paradoxně by tak k poklesu zásob mohlo nakonec spíše pomoci, kdyby trh sázel na to, že dohoda OPECu dlouho nevydrží a že výpadek produkce bude pouze krátkodobý. Pak by byla motivace odbourávat zásoby větší. Na dlouhodoběji menší množství ropy na trhu je totiž racionální reagovat jiným způsobem (připomeňme, že snahou je vyhlazovat spotřebu). A nutno dodat, že vývoj forwardových křivek v posledních dnech k odbourávání zásob zrovna dvakrát nevybízí…





TRHY



CZK a dluhopisy

Kurz koruny vůči euru se včera měnil pouze minimálně a zdá se, že koruna čeká na další impulsy. Ty mohou přijít zítra večer (takže vlastně pozítří) od zasedání Fedu. Vzhledem k masivním sázkám na zisky koruny bude podle našeho názoru česká měna mnohem více než v před-intervenční době citlivá na výkyvy v globální náladě.



EURUSD + zahraniční FX

Dolar sice na frontě s eurem během dne oslaboval, avšak odpoledne lehké ztráty smazal. Lze čekat, že bude dolar vyčkávat na výstupy ze středečního zasedání Fedu. Připomeňme, že komentáře, respektive nová prognóza by podle nás mohla dolar spíše lehce zklamat.



Libra se včera vůči euru dostala na nejslabší úroveň. Britský institut IoD hovoří o značném dopadu politické nejistoty na důvěru firem, která se může negativně projevit na investicích. Od zasedání Bank of England tento čtvrtek tak lze očekávat umírněný tón.



Akcie

Hlavní americké trhy včera umazaly další část minulých zisků a navázaly na páteční pokles. Nejhůře si vedl technologický index Nasdaq, který zavřel o 0,52 % níže. Dow Jones umazal 0,17 % a obdobný pohyb předvedl i index S&P 500, který odepsal 0,10 %. Mezi hlavní tahouny propadu lze zařadit především společnost Apple Inc., která za odepsala 2,46 % a zavřela na hodnotě 145,32 USD. Od čtvrtečního závěru se jedná již o 6,19% pokles. Firma Qualcomm Inc. dokázala posílit o 0,77 %. Pozitivně se dnes vedlo sektoru telekomunikačních společností, který skončil se ziskem 0,50 %.



Ropa

Cena ropy Brent se včera pohybovala mezi 48 a 49 USD/barel. Dnes sice budou zveřejněna data o amerických zásobách za minulý týden od API, ale pozornost se soustředí spíše až na středu. Tehdy budou publikována jednak oficiální data o zásobách ropy a produktů v USA od EIA, jednak i nový výhled Mezinárodní energetické agentury IEA (poprvé s čísly za rok 2018).