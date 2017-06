DOWER-D: Akciové trhy - co a kudy dál?

Už zase platí co v Americe, to později v celém světě. Globální akciové trhy stále nemají sílu vymanit se z vlivu akciových trhů v USA. I proto budou dnes a zítra investoři především netrpělivě čekat na výstupy z jednání bankovní rady FED. Než se dočkají moc se toho na akciové scéně dít nebude. Škoda.



Zajímavější je tuzemská akciová scéna. Například dění okolo Kofoly CS, graf 1. Dnes poprvé se její akcie obchodují bez práva na dividendu, ale zato navíc ve světle nových důležitých zpráv o změnách v majetkové struktuře. Zvlášť se jedná o snahu vedení společnosti nabídnout trhu více akcií, aby se zvedla jejich atraktivita. Podaří se?

Graf 1, Kofola CS, OS MACD a Bollingerova pásma k 12.6.2017







Hlavní a pro další vývoj globálního investování budou po prázdninách až německé podzimní parlamentní volby. Proto teď věnujme pozornost především domácí investiční scéně. Končí na ní hlavní tuzemská dividendová sezóna a nastává čas postarat o "resuscitaci" základního kapitálu, který po "obíhaní" dividend poklesl. Dobré vyhlídky nabízejí například Fortuna (pohyb ceny akcií v souvislosti s připravovaným odkupem), graf 2, vzpomínaná Kofola CS, Unipetrol, graf 3, a Pegas Nonwovens, graf 4. Ten možná nabídne obojí - dividendy i zhodnocení portfolia zvýšením základního kapitálu.

Graf 2, Fortuna, OS MACD a Bollingerova pásma k 12.6.2017

Graf 3, Unipetrol, OS MACD a Bollingerova pásma k 12.6.2017

Graf 4, Pegas Nonwovens, OS MACD a Bollingerova pásma k 12.6.2017



Globální akciové dění sledujme přes prázdniny jen s odstupem. Naše portfolia moc neovlivní. Navíc do podzimu se už nic zásadně významného a nečekaného na globální investiční scéně nestane, a to i přesto, že Evropu ještě čeká tento týden druhé kolo francouzských parlamentních voleb. Proto je nyní ten správný čas se naplno věnovat tuzemské akciové scéně. Nenechejme si nabízenou příležitosti, viz text výše, ujít.

DOWER-D