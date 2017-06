Páteční obchodní seance 9. 6. 2017

Pátek 9. 6. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,04 %), S&P500 (+0,03 %) a NASDAQ (+0,39 %).

Evropa: DAX (+0,32 %), CAC40 (-0,02 %), FTSE 100 (-0,38 %).

Čína: Hang Seng (-0,45 %), Shanghai Comp. (+0,15 %), CSI 300 (+0,31 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,52 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

CNY: Indexy CPI m/m květen: -0,1 %, oček. -0,2 %., min. +0,1 %

CNY: Indexy PPI y/y květen: +5,5 %, oček. +5,7 %., min. +6,4 %

DE: Export m/m za duben: +0,9 %, oček. +0,3 %

DE: Import m/m za duben: +1,2 %, oček. -1,0 %

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu US ropných věží (Baker Hughs)

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy během včerejší seance přešlapovaly na místě a zakončily lehce v zeleném. Náladu na trzích ovlivňovalo zprvu čekání na výsledek slyšení bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho před senátním výborem pro dohled nad tajnými službami, později pak čekání na výsledek předčasných voleb do dolní komory parlamentu ve Spojeném království. Většina obchodníků Comeyho čtvrteční výpověď hodnotila jako nijak zásadně znepokojivou. Před slyšením byly na trhu cítit obavy z toho, že případné nepříznivé vyznění "zpovědi" by mohlo zbrzdit snahy administrativy Donalda Trumpa o omezení regulací a snížení daní. Včerejší seance přinesla zasedání ECB, která dostala euro pod mírný prodejní tlak a hlavně také britské parlamentní volby. Je téměř jisté, že konzervativci Theresy May neobhájí v parlamentu většinu. Sázka na předčasné volby tedy britské premiérce hrubě nevyšla a bude velmi zajímavé sledovat, jaký dopad bude mít tento výsledek na vyjednávání o vystoupení Británie z EU. Šance na tvrdý brexit výrazně klesá a i když libra reaguje na dnešní výsledek oslabením, v konečném důsledku by to pro ní nemusela být vůbec špatná zpráva. I dnešek bude hlavně o britských volbách, které budou na trzích během dopoledne stále rezonovat díky komentářům politických představitelů. Evropské trhy budou otevírat poblíž nuly.