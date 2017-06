Akciové investice do umělé inteligence a bojující padlá hvězda

Umělá inteligence (AI) může být jen nafouknutou bublinou, nebo může úplně změnit chod ekonomiky a společnosti. Může brát lidem práci, či jim zajistit dva pracovní dny v týdnu a pět volných. Do značné míry závisí jen na nás, jak jí uchopíme, využijeme, či zneužijeme. A zda do ní budeme investovat – přímo jako nějaká firma pohybující se v této oblasti, či nepřímo, přes akcie těchto společností.



Investor Chris Neiger přišel nedávno na stránkách Fool.com se seznamem akcií, které by mohly být dobrou sázkou na AI. Celkové tržby ze softwaru pro AI mohou vyskočit z méně než 1,4 miliardy dolarů v roce 2016 na 59,8 miliardy dolarů v roce 2025 (podle údajů agentury Tractica). Těžit by z toho mohla NVIDIA, která již prodává vlastní technologii pro samořídící auta a technologie pro superpočítače jiných firem (NVIDII jsem se zde věnoval před časem právě v souvislosti se samořízením).



Asi nebude překvapení, že zmíněnému seznamu vedle NVIDIE dominují zejména známí technologičtí giganti. AI již nyní využívá Amazon, Google, či Apple. Umělou inteligenci ve formě tzv. Cortana Intelligence Suite společnosti Microsoft prý například využívá společnost Carnival Cruises ke snížení spotřeby vody na svých lodích. To také ukazuje, že AI bude pravděpodobně penetrovat odvětví jdoucí daleko za tradiční technologie.



Neiger tvrdí, že na čele pelotonu, který se žene za pokrokem v oblasti AI, je i International Business Machines. Například některé z jejích nedávných akvizic, jejichž celková výše přesahuje 4 miliardy dolarů, byly zaměřené na kognitivní zdravotní péči využívající AI. A právě u IBM bych se rád zastavil, protože výše jmenovaným firmám jsem se zde již věnoval, ale v případě IBM jsem to kupodivu za ty roky ještě nestihl.



Bojující padlá hvězda



Jak ukazuje následující graf, tato bývalá ikona počítačového pokroku je již delší dobu hodně výjimečnou akcií. Bohužel v tom horším slova smyslu. Nejenže její návratnost ani zdaleka nedosahuje návratnosti generované současnými technologickými hvězdami. IBM se nedaří pokořit ani celý trh a za posledních pět let, i tři roky je hluboko v záporu, za poslední rok cca na nule. Nepomohla jí tedy ani prezidentská rally, ani oživení globální ekonomiky, ani relativně dobře si vedoucí technologie, nic.



Zdroj: Financial Times



Výše uvedené je odrazem toho, že IBM už dlouhé roky klesají tržby a tento trend se nezastavil ani v roce 2016. A co hůř, podle analytického konsenzu na FT by poklesy měly pokračovat i v roce letošním a v roce 2018, i když stále mírnějším tempem. Pozitivnější obrázek se ukáže ve chvíli, kdy se podíváme na provozní tok hotovosti této společnosti. Ten se jí již tři roky daří držet kolem 17 miliard dolarů (v roce 2016 ovšem jen s pomocí pracovního kapitálu).



Investice v posledních dvou letech značně vzrostly na 8 – 10 miliard dolarů. Po investicích tak firmě loni zbylo asi 6 miliard dolarů a poprvé se dostala do bodu, kdy už nebyla ze svého volného cash flow schopna ufinancovat dividendy a odkupy. Musela si na ně tedy částečně půjčit. Rozvaha je sice silná, ale jelikož obrat v hospodaření zatím na dohled není, IBM by podle mne neměla vyčerpávat své zdroje tím, že bude akcionářům vracet více, než pro ně vydělá.



IBM se snaží změnit hrozbu, kterou jí byl cloud computing, ve svou výhodu, ale výsledky jsou zatím smíšené. V roce 2014 od ní přešla americká CIA k Amazonu a jeho cloudovým službám a to byl zlomový bod, protože ukázal, že tyto služby může využívat i organizace s extrémní potřebou utajení dat. Od té doby se IBM snaží penetrovat cloudové služby, ale podle některých názorů se jí vlastně jen daří převádět její stávající zákazníky tímto směrem, ale ke skutečné expanzi nedochází. Ohledně AI sází na svůj systém Watson a tento segment v prvním čtvrtletí tohoto roku rostl o 5 %. Stále ale tvoří jen 20 % tržeb.



Pokud se vrátím k dnešnímu nosnému tématu, IBM je jistě jednou z možných sázek na AI, od té hlavní skupiny se navíc značně liší. Nejde o prudce rostoucí zářivé technologické hvězdy, které sypou peníze všude, kde se objeví byť jen teoretický náznak úspěchu. IBM je hvězdou padlou, která to ovšem nevzdává a snaží se svůj příběh znovu otočit. Naštěstí nepadla tak nízko, že by její rozvaha a tok hotovosti blikaly červeným světlem. Je schopná generovat miliardy dolarů a pokud se nebude pouštět do zbytečných dobrodružství, šanci na úspěch má. Za rohem asi nebude, ale akcionářům může případné čekání značně usnadnit dividendový výnos dosahující téměř 4 %. Na druhou stranu je ale také třeba počítat s tím, že tato padající hvězda může sice pomalu, ale dál a dál uvadat.