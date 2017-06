Katarskou krizi zosnovalo Rusko, mají jasno americké tajné služby

Představitelé amerických tajných služeb jsou přesvědčeni, že ruští hackeři rozšířili falešné zprávy, které vedly k tomu, že Saúdská Arábie a některé další arabské země přerušily diplomatické vztahy s Katarem. Uvedla to dnes zpravodajská stanice CNN. Cílem Ruska podle americké rozvědky zřejmě bylo vyvolat neshody mezi USA a jejich spojenci. Kreml to v reakci odmítl s tím, že o pirátském útoku proti Kataru nejsou žádné důkazy.



Stávající roztržka mezi blízkovýchodními ropnými velmocemi vznikla poté, co se v květnu na stránkách katarské oficiální tiskové agentury objevila kontroverzní prohlášení, která prý pronesl vládnoucí emír šajch Tamim bin Hamad bin Chalífa Sání. Ten údajně vyjádřil pochopení pro palestinské radikální hnutí Hamas a libanonské radikální hnutí Hizballáh a řekl, že Írán je "islámská velmoc, kterou nelze ignorovat a ke které není rozumné se chovat nepřátelsky". Katar následně oznámil, že stránky jeho tiskové agentury napadli hackeři.



V pondělí pak Saúdská Arábie, Egypt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a některé další státy přerušily s Katarem diplomatické vztahy. Jako důvod uvedly, že Katar podporuje teroristické a sektářské skupiny, jako je Islámský stát, Al-Káida a Muslimské bratrstvo, a šíří prostřednictvím médií jejich ideologii. Katar podle nich rovněž financuje radikální skupiny napojené na šíitský Írán, který je regionálním rivalem sunnitské Saúdské Arábie. Zmíněné země rovněž sdělily, že přerušují pozemní, letecké i námořní spojení s Katarem.





Experti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) navštívili Katar koncem května, aby údajný kybernetický útok prošetřili, napsal server CNN. Katarský ministr zahraničí šajch Muhammad bin Abdar Rahmán Sání CNN řekl, že FBI hackerský útok a publikaci falešných zpráv potvrdil.Kreml tato obvinění dnes odmítl s tím, že pro ně nejsou žádné důkazy. "Už nás unavuje reagovat na taková obvinění bez důkazů. Tato obvinění ve skutečnosti diskreditují ty, kdo je vznášejí," prohlásil podle agentury AFP poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro kybernetickou bezpečnost.