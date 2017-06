DOWER-D: My, Česko, Evropa a Amerika!

Komentáře a analýzy analytiků se ještě pořád odrážejí od americké akciové berličky. Klasická i nová média se o ni stále opírají, viz komentáře k americkým trhům. V pátek v USA akcie zpevnily. Růst byl způsoben růstem cen průmyslových a technologických titulů. ALE.. . Jak dlouho s podobnými komentáři evropské trhy vystačí?



Situace v Evropě se výrazně a hlavně rychle mění a politické duo Merkelová-Macron jasně naznačilo jak. Ano, do německých a svým způsobem i francouzských voleb to pořád ještě bude o váhání, ale pak už půjdou věci rychle. Kdo včas nenaskočí, tomu ujede vlak. Žijeme ve střední Evropě, obklopeni státy, z nichž ty silnější už dávno přijaly euro. To si opravdu vážně myslíme, že příští vývoj, včetně vývoje na akciových trzích bude určovat česká koruna?



Akciové analýzy a komentáře implantované do evropského prostředí z Ameriky začínají mít, směrem k Evropě, stále slabší a slabší vypovídací hodnotu, Na poslední chvíli si to uvědomuje i český premiér. Bohužel, ale přesto konečně. Uvědomuje si, že víc a víc lidí se přestane ostýchat, snad i z "prestižních o oportunistických důvodů" i bát (snazší je papouškovat většinový názor) a začne se ptát: Proč pořád odmítáme euro, když se s ním de facto a vlastně nelegálně, počítá i v Česku? Nejčilejší obchodní, ale i osobní kontakty přece máme s Evropou a nejbližšími sousedy a ne s Amerikou a dokonce už pomalu ani ne s Británií



Firmy v počítají v eurech, hoteliéři a restauratéři by si, především v Praze a velkých městech možná ani nevydělali, mnohé soukromé obchody probíhají v eurech, tak proč si pořád hrát na koruny? A konec konců proč euro přijalo a dneska si ho chválí Slovensko? My nejsme ani Velká Británie se svou bývalou říší, nad kterou slunce nezapadalo, ani Švýcarsko se svou pracovitostí a smyslem pro pořádek. Před pár týdny vláda o euru v tomto volebním období už mluvit nechtěla a ejhle, uplynulo pár týdnů a premiér otázku termínu přijetí eura znovu otevřel? Proč? Uvědomil si, že bez eura se v moderní Evropě zcela ztratíme, ať už skáčeme nebo ne?



O tuzemských akcií dnes moc nepíšeme a ani psát nebudeme. Všechno už totiž bylo řečeno a napsáno a skuteční investoři, ne ti, kteří o akciích jen mluví, dobře ví, že v červnu už jim dividendy nabídnou jen Kofola ČS a ČEZ Na podzim potom Pegas Nonwovens. Tuzemský akciový trh ovlivní všechny faktory, o kterých jsme psali výše. Pokud budeme stát mimo k ničemu se nedostaneme. Český akciový trh není špatný, jen se někomu vyplácí udržovat povědomí, že špatný je. Česká "dividendová pozice" tuzemský trh stále řadí do skupiny spekulativně zajímavých trhů.

DOWER-D