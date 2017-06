Soros: EU čelí existenciální krizi. Potřebuje rekonstrukci. Brexit je šance ne prokletí

Světoznámý a uznávaný investor a miliardář George Soros na ekonomickém fóru v Bruselu mimo jiné uvedl, že EU čelí vážné existencionální krizi vzhledem k narůstajícím externím hrozbám. Podle Sorose je nutné, aby EU prošla výraznou rekonstrukcí či ozdravným vývojem, který by lépe reflektoval mezinárodní vývoj. EU potřebuje důkladně analyzovat chyby minulosti a důsledně se z nich poučit a přijít s návrhy na vylepšení a nápravu.Podle Sorose by se měla EU sjednotit a lépe bojovat proti vzestupu anti-evropského sentimentu, xenofobie a nepřátelským silám, který jí obklopují a v budoucnu obklopovat budou. V této souvislosti Soros zmínil Putinovo Rusko, Erdoganovo Turecko, Trumpovy Spojené státy a také Egypt.Soros vyzval k hledání takového modelu, který by poskytl jednotlivým zemím větší množství možností v otázkách vzájemné integrace. Evropští politici by se neměli rozptylovat průběhem brexitu a měli by i nadále usilovně pracovat na zvyšování důvěry obyvatel EU. Brexit bude podle Sorose všeobecně negativní zkušeností pro obě strany. ude trvat cca 5 let a způsobí oběma stranám enormní ztráty. EU by neměla tíhnout k mstivému postoji vůči Británii a měla by se snažit vyjednat maximálně racionální podmínky vzájemného odloučení. Brexit by měl posloužit jako katalyzátor širších evropských reforem. Jejich cílem by měl být stav, kdy země jako Británie budou opětovně chtít být součástí vylepšení unie.