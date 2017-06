UNIPETROL, a.s. – OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. O PROTINÁVRZÍCH AKCIONÁŘE



PROTINÁVRHY AKCIONÁŘE VČETNĚ STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA



Dne 22. května 2017 společnost UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 (dále jen „Unipetrol“), obdržela od společnosti PAULININO LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nikósie, Kypr, Identifikační číslo: HE326908 (dále jen „Paulinino“), kvalifikovaného akcionáře společnosti Unipetrol, níže uvedené protinávrhy k bodům 4., 7., 8. a 9. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. svolané na 7. června 2017 (dále jen „valná hromada“).





Kompletní znění protinávrhů a stanoviska představenstva společnosti k nim nalezenete na http://www.unipetrol.cz/cs/VztahySInvestory/valna-hromada/Documents/2017/43.%20Stanovisko%20predstavenstva%20k%20protinavrhum%20akcionare%20PAULININO%20LIMITED.pdf