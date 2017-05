PMČR: Ode dneška platí nový protikuřácký zákon

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Od dnešního dne platí zákon o zákazu kouření v restauracích. Porušení zákona ze strany zákazníka může být pokutováno až do výše 5 tis. Kč a ze strany provozovatele zařízení až do výše 50 tis. Kč . Zavedení zákona mývá většinou negativní dopad do celkové spotřeby tabákových výrobků. Nicméně dopady se různí. Naše projekce počítá s negativním dopadem za letošní (-1,8 % r/r) i příští rok (-0,6 % r/r) pro ČR. PMČR bojuje nejen proti postupnému možnému útlumu spotřeby klasických tabákových produktů uvedením nových šetrnějších produktů (tzv. elektrické cigarety) na trh. Očekávané uvedení produktů (HEETS a IQOS) na trh v ČR a SR je 2H17.