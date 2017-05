Zase ty volby! Francie a UK volí své parlamenty

Ještě před francouzskými parlamentními volbami by se ale měly konat volby ve Velké Británii (8. června). Ty ale svým významem neohrožují stabilitu Evropské unie. Pouze do jisté míry určí, v jakém tónu se ponesou nadcházející vyjednávání a jak silný mandát bude mít premiérka Mayová. To z mého pohledu ale stejně neřeší hlavní problém Velké Británie, který spočívá v tom, že vyjednává z pozice slabší stany. A třebaže můžeme slyšet řadu velmi ostrých prohlášení, tak dle mého názoru se jedná pouze o snahu vytvořit si dostatečný manévrovací prostor pro

případné ústupky. Cokoliv jiného by totiž ani nedávalo smysl.



Roman Sedmera