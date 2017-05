DOWER-D: Na západní frontě klid. Jak obchodovat před a přes prázdniny?

Kdo ještě v květnu neopustil akciové trhy aby se na ně na podzim vrátil zvažuje, jestli a kdy tak učiní. Zvlášť, když se doma v pondělí naposledy obchodovalo s akciemi Unipetrolu a dividendovou šanci do prázdnin už nabízí jen Kofola ČS, graf 1, a ČEZ, graf 2.

Graf 1, Kofola CS, OS MACD a Bollingerova pásma k 29.5.2017

Graf 2, ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 29.5.2017





Velmi slušný růst doma v pondělí zaznamenala po zvýšení nabídky na odkup akcií také Fortuna a solidně rostla i CETV. Za zmínku však ještě stojí i Unipetrol, byť je po dividendě "mimo hru". V pondělí se s ním s nárokem na dividendu sice obchodovalo naposledy, nicméně největší minoritní akcionář chce vyšší dividendu. Podaří se mu svůj požadavek na valné hromadě prosadit?

V USA a Británii byl v pondělí svátek a na jejich trzích se proto neobchodovalo a globální obchodování tak postrádalo onu pověstnou americkou berličku. A protože je víceméně rozhodnuto i o ropě byl a bude "na západní frontě", tedy na akciových trzích poměrně klid.

Pokud se týká domácího trhu česká "dividendová pozice" ho stále ještě zahrnuje do skupiny spekulativně zajímavých trhů, i když jsou do prázdnin ve hře už jen Kofola ČS a ČEZ. Brzy si už tedy položíme otázku: co dál před a přes prázdniny? Příště napovíme víc

DOWER-D