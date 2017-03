IGC předpovídá v následující sezóně nový rekord produkce sóji

Zpráva International Grain Council očekává v následující sezóně pouze mírný pokles produkce obilnin. Společně s vysokými zásobami nicméně bude nabídka více než dostatečná. Oproti obilninám věští IGC sóje v sezóně 2017–2018 díky vyššímu výsevu nový produkční rekord. I přes očekávání masivní nabídky IGC nicméně varuje před možným poklesem stavu konečných zásob, který by mohl být dílem silné poptávky po sójových produktech na straně odvětví produkce krmiv a potravinářského sektoru. Mezinárodní obchod se sójou by mohl vzrůst až na 145 miliónů tun, a to především díky potenciálnímu nárůstu exportu do východní Asie.

Pozitivní progres v Jižní Americe přinutil IGC v tomto měsíci zvýšit odhad globální produkce sóji pro stávající sezónu o přibližně 5 miliónů tun na celkových 341 miliónů. Se spotřebou přibližně na stejné úrovni jako v předešlé sezóně byl odhad konečných zásob zvýšen o 3 milióny na 38 miliónů tun.

Co se odhadů produkce obilnin týká, ty byly sníženy pouze nepatrně, u pšenice o 19 miliónů tun a u kukuřice o 29 miliónů tun. Současně však ICG dodává, že pokles produkce u dvou zmíněných by měly z větší části vyvážit vyšší zásoby na začátku sezóny.