Trump chce jen drobné změny v NAFTA. O přeshraniční dani není ještěrozhodnuto

Za zmínku stojí zajisté zprávy o budoucnosti severoamerické dohody o volném obchodu, v anglické zkratce NAFTA . Trumpova administrativa by ráda zahájila jednání o změnách v této dohodě vzniklé v roce 1994. Dobrou zprávou pro investory je, že podle vyjádření „Trumpových mužů“ by se mělo jednat jen o drobné změny. Dobrá zpráva je to z toho důvodu, že obchodní politika USA byla jednou z největších obav investorů. Ti obecně kvitovali příslib daňové reformy, ale již se skepsí hleděli na protekcionistickou rétoriku tehdy ještě prezidentského kandidáta. Administrativa také podle vyjádření do médií ještě nepřijala rozhodnutí o tzv. přeshraniční dani. To je na první pohled pro investory a zejména velké globální společnosti dobrá zpráva. Na druhou stranu měla tato daň být součástí daňového balíčku, který měl přinést americkým společnostem značně snížené daňové břemeno. Jinými slovy tento příjem by musel být buďto nalezen někde jinde anebo by nemohly nové daňové sazby být tak podnikatelsky přívětivé, jak se čeká. Na pořadu dne je však nadále zdravotnická reforma. Daňová reforma lze představit i bez ní, nicméně se obecně nečeká, že by Donald Trump a Paul Ryan snahu o prosazení nové podoby zdravotnictví vzdali.

Pavel Smolík