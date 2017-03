První bankovní krysy už opouštějí britskou loď

Titulek článku je poněkud nadnesený, ale snad to čtenáři prominou. Nicméně oficiální Brexit byl zahájen teprve včera a už dnes přichází JPMorgan a Lloyds s konkrétními plány na přesun částí svých zastoupení z Londýna do jiných evropských měst.Americká JPMorgan Chase oznámila, že vede rozhovory o nákupu kancelářské budovy v irském Dublinu, jakožto jednu z možných reakcí na odchod Británie z EU. Banka vyjednává o zakoupení budovy o celkové rozloze cca 130 000 čtverečních stop = cca 12 000 metrů čtverečních, což je prostor odpovídající cca 1 000 zaměstnanců.Podle banky samotné je ve hře ještě několik dalších možností a finální rozhodnutí bude záležet na pečlivém posouzení všech podmínek a nabídek.Pojišťovna Lloyds oznámila, že již vybrala místo pro své evropské zastoupení. Bude jím Brusel . K jeho otevření by mělo dojít v roce 2019