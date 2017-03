Existuje alternativa k americkým akciím?

Před třiceti lety tvořily rozvíjející se trhy (EM) jen asi 1 % kapitalizace světových akciových trhů a přibližně 18 % světového produktu. Možnosti investic do EM byly velmi omezené a obvykle i nákladné. Dnes je svět jiný. EM reprezentují přibližně 13 % globální kapitalizace a více než polovinu světového HDP. A investovat do nich lze velmi jednoduše. Většina investorů ale zůstává vůči EM značně podvážená – neinvestují tam tolik peněz, kolik by odpovídalo podílu EM na celkové kapitalizaci trhů. Důvodů je několik a jedním z nich je známá tendence investovat spíše do domácích akcií, protože ty považujeme za bezpečnější.



Pravda je ale samozřejmě taková, že každá „domácí“ země nemůže být ta nejbezpečnější. Investoři se navíc často domnívají, že vedle větší bezpečnosti jim domácí akcie automaticky nabídnou i vyšší návratnost. Což je v naprostém protikladu k základnímu konceptu, který říká, že vyšší návratnost souvisí s vyšším rizikem. K tomu všemu nyní působí i vliv vývoje posledních let. Investoři mají totiž tendenci extrapolovat současný vývoj do budoucnosti. To nahrává americkým akciím, které si podle indexu S&P 500 od roku 2008 do roku 2016 připsaly ročně 7,1 % a celkově 85,5 %.



Index MSCI Emerging Markets odepsal během stejného období 1,3 % ročně. Americké akcie tak nabízely roční návratnost o 8,4 procentních bodů vyšší a celkovou návratnost o 96,8 procentních bodů vyšší. Investoři navíc u akcií na EM očekávají mnohem vyšší návratnost. Směrodatná odchylka indexu MSCI Emerging Markets dosahovala v posledních letech 24 %, zatímco u indexu S&P 500 to bylo 16 %. Pro EM to tedy není právě výhodná kombinace: Mnohem nižší návratnost a volatilita o 50 % vyšší.



Investoři jsou si dobře vědomi toho, že nejlepší je nakupovat, když ceny leží nízko, a prodávat, když jsou vysoko. Jenže výzkum ukazuje, že drobní investoři nakupují spíše během období růstu cen akcií a prodávají v době, kdy si akcie dobře nevedou. To znamená, že nakupují v době, kdy se valuace nacházejí vysoko a očekávaná návratnost nízko. A akcií se zbavují ve chvíli, kdy valuace klesnou a očekávaná návratnost se kvůli tomu zvedá.



Právě valuace jsou asi tím nejlepším indikátorem dalšího vývoje. Řada valuačních měřítek naznačuje, že očekávaná návratnost u amerických akcií by nyní měla ležet mnohem níže než u EM, protože u první skupiny leží valuace mnohem výš. Například PE ukazuje, že americké akcie by měly generovat přibližně 5,3 % reálné návratnosti ročně, zatímco EM asi 7,8 %. Podobnou řečí hovoří i cyklicky upravené PE nazývané CAPE. Vyšší valuace v USA přitom automaticky neznamenají, že by zahraniční investice byly atraktivnější. Jde o odraz vnímaného rizika – investoři považují americké akcie za bezpečnější, proto se jejich valuace nacházejí vysoko. Jenže jak dobře víme, mezi rizikem a návratností existuje negativní vztah (nebo by alespoň existovat měl).



Autor: Larry Swedroe

(Zdroj: ETF.com)