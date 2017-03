Mayová podepsala oficiální dopis aktivující Brexit

Hlavní pozornost se dnes bude upírat do Británie. Premiérka Theresa Mayová podepsala oficiální dopis, kterým aktivuje článek 50 Lisabonské smlouvy. Udělila tak pomyslný štempl nezbytný pro zahájení rozvodového řízení s Evropskou unií. Pojďme se podívat na harmonogram kroků, který by měl následovat. Ostatní členské státy by v návaznosti na aktivaci Brexitu do Bruselu měly zaslat „notičky“ pro vyjednávání. Vznikne ucelený dokument, který bude prezentován předsedovy Evropské rady Donaldu Tuskovi. Následně se roztočí politický kolotoč jednání a hlasování, na jehož konci by měla být jasná strategie pro jednání s britskou protistranou. Teprve poté se role ujme ministerstvo pro zahraniční věci, které musí plán posvětit, čímž zahájí vyjednávání. To se pravděpodobně nějakou chvíli potáhne. Obě strany totiž přirozeně budou chtít z dění vytřískat maximum. Pro Brity jsou tématy zejména imigrace, volný obchod a udržení pozice bankovní velmoci. Naproti tomu Evropská unie potřebuje jasně deklarovat, že opuštěním jejich struktur členové ztrácí nárok na jakékoliv výhody. Ještě před Brexitem proběhnou minimálně francouzské volby. Karty jsou pro trhy, alespoň to tak vypadá, rozdány jasně. Rizikem je Marine Le Pen, která by nejspíš přidělala stabilitě evropského uskupení další potíže. S tím spojené napětí by trhům nesvědčilo.



Jan Šumbera