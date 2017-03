Rozbřesk: Británie ve znamení teroru a brexitu

Teroristický útok v Londýně měl včera na trzích pouze krátkodobý dopad. Libra své ztráty po počátečním tlaku rychle smazala, výnosy dluhopisů po pondělním propadu spíše hledaly pevnou půdu pod nohama a podobně na tom byly i akciové trhy, které se po pondělním výprodeji v americkém obchodování postupně stabilizovaly.



Investoři ale z Británie jen tak oči nespustí. Theresa Mayová příští týden nastartuje maraton dvouletých ostrých jednání o brexitu spuštěním článku 50. Výchozí pozice Británie a zbytku Unie nevypadají nijak optimisticky. Obě strany jsou, zdá se, připravené na alternativu “rozchodu” bez plynule navazující obchodní dohody. Ta ale pro řadu podniků v Británii může znamenat problém. V Evropské unii končí skoro polovina britských vývozů a plán Theresy Mayové počítá s tím, že Británie opustí jak vnitřní trh, tak celní unii. Bez nové dohody s EU by se tak Británie dostala z hlediska přístupu na evropský trh do velice nevýhodné pozice - horší, než má dnes například Turecko. I proto vyjednávací startovní pozice Theresy Mayové vůči EU není příliš dobrá a těžko zachová britským podnikům dobrý přístup na evropský trh bez výraznějších ústupků v rámci nové dohody.



Takový přístup ale zase může být trnem v oku některým konzervativním poslancům a advokátům brexitu, kteří chtějí, aby měla Británie možnost vyjednat si super-výhodné obchodní smlouvy se třetími stranami. Pokud by členství na vnitřním trhu a v celní unii jednoduše nahradila nová komplexní obchodní dohoda mezi EU a Británií, nebude mít Theresa Mayová třetím stranám moc co nabídnout.

FOREX



Region

Obchodování s regionálními měnami bylo včera klidné a zlotý s forintem měly tendence pouze mírně oslabovat. Koruna nadále zůstává přilepená k hranici kurzového závazku ČNB a i krátké forwardy se stabilizovaly. Vystoupení člena bankovní rady ČNB Bendy novinky nepřineslo. Zopakoval, že preferuje transparentní a jednorázové ukončení intervencí, stejně jako to, že objem korun nakoupených při intervencích ani vývoj bilance ČNB nemá na načasování exitu vliv.



Dnes budou sice zveřejněna data v Polsku a Maďarsku (nezaměstnanost za únor resp. běžný účet za 2016Q4), ale ta by neměla mít výraznější vliv.



EUR/USD/GBP

Eurodolaru se příliš nechce nad 1,08. Za stabilizací USD mohly být částečně teroristický útok v Londýně a jestřábí komentáře Mesterové z Fedu. Spíše se ale jedná o technickou vyčerpanost měnového páru. Investoři podle našeho názoru zatím “po právu“ nevěří v odklon od politiky slabého eura v eurozóně. Dnes se pozornost soustředí na vystoupení centrálních bankéřů, a to jak v USA (Yellenová, Kashkari), tak v eurozóně (Lautenschlaegerová, Nouyeová).